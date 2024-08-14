В «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» РАССКАЗАЛИ О РАБОТАХ, ПРОВОДИМЫХ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Ремонт подстанций, строительство нового здания щитовой на Ткуарчал-ГРЭС, замена и ремонт трансформаторов, прокладка распределительных сетей – это лишь часть проводимых в районе работ.

Подстанция «Ткуарчал-ГРЭС» выполняет функцию транзита. Из Ингур-Гэс высоковольтная линия 220 кВТ идет к подстанции, а уже оттуда распределяется в другие районы республики и доходит до Псоу.

Пять лет назад силами «Черноморэнерго» здесь уже произведен частичный ремонт, сейчас происходит полномасштабное обновление.

«Раньше стояли огромнее масляные выключатели. Часть из них вышла из строя, другая выработала свой ресурс. Сейчас мы их заменили на современнее системы, стала легче управляться и процессы включения и отключения релейных защит стали проще. Наша линия идет до самого Псоу. Если до Очамчыры есть авария, то у нас линия отключается , а затем на линии производятся ремонтные работы», - рассказал начальник подстанции Сосо Эзугбая.

В настоящее время подстанцию «Ткуарчал - ГРЭС» обслуживает 15 человек. По словам специалистов, в будущем сюда необходимо потянуть линию 110 кВ из Очамчыры, чтобы при аварийных отключениях Ингур-Гэс абонент данной подстанции не оставались без электричества. В этом году на подстанции «Черноморэнерго» построило новое здание, где будет располагаться щит управления, соответствующий всем стандартам и нормам. Следующий этап – монтаж оборудования, который произойдет в ближайшее время. Старый щит обветшал, и нередки были случаи выхода из строя техники, говорят работники подстанции. «Здесь будет находиться диспетчерский пункт, будет установлен новый щит, все пульты управления перенесут сюда. Это очень удобно, так как рядом находится центральный распределительный пункт», - поделился дежурный инженер Алик Зантария.

В целом по Ткуарчалскому району и в самом городе «Черноморэнерго» провело немало работ по улучшению качества подачи электроэнергии. Так были заменены воздушные линии и опоры, в центре города была приобретена и заменена одна из городских подстанций, четыре подстанций подготовлены под новый КТПН и трансформаторы.

На фидере «Акармара» в феврале текущего года из-за сильных снегопадов произошел обвал опор линии электропередачи.

«Черноморэнерго» провело новую линию. Протяженностью 1200 метров и установило опорные столбы. Аналогичные работы были произведены и в поселке Поляна, там в двух местах металлические опоры были повалены мокрым снегом. В настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию новая полутора километровая линия в Агубедии.

Также в районе проводится замена распределительных сетей. В этом году проложено более 4 километров подводящих линий.

«Черноморэнерго» продолжает комплекс работ по улучшению качества электроэнергии и в других регионах республики.