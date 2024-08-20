СУХУМ И ГАЛ ДОГОВОРИЛИСЬ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ МУСОРА ДО КОНЦА ГОДА

Сухум. 20 августа 2024. Абхазия-Информ. Управление городским хозяйством Администрации города Сухум и Управление городским хозяйством Администрации города Гал подписали соглашение о транспортировке и утилизации мусора на полигоне Щащикуара до конца 2024 года.

Об этом сообщил директор МУ Управление городским хозяйством Администрации г. Сухум Руслан Авидзба.

По его словам, до конца года Администрация Сухума планирует укомплектовать необходимой техникой новый полигон ТБО, построенный в селе Кацикыт Гулрыпшского района, чтобы он мог полноценно функционировать. После этого мусор из Сухума будет вывозиться в Кацикыт.

Источник: sukhumcity.info



