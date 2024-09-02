В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия совместно с водителями и компаниями такси, туристическими фирмами и экскурсоводами, в преддверии 31-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, проводят благотворительную акцию для семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также при исполнении служебного долга в приграничной территории Галского района и Кодорского ущелья.
Благотворительная акция проходит с 1 июня 2024 г. По информации на 1 сентября в акции приняли участие 422 участника.
Собрано 1 287 000 рублей.
Сбор средств осуществляется на карту: 2200 7005 4452 6238,Тинькоф, Анри А.
Собранные денежные средства распределяются по спискам, которые представили следующие организации:
1. Министерство социальной защиты;
2. Фонд ветеранов-инвалидов ОВНА 1992-1993 гг.;
3. «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость»;
4. Союз Ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия;
4. Дети ветеранов ОВНА 1992-93 гг.
На сегодняшний день помощь получили 57 человек.
Приглашаем всех желающих и неравнодушных присоединиться к благотворительной акции.