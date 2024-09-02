В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия совместно с водителями и компаниями такси, туристическими фирмами и экскурсоводами, в преддверии 31-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, проводят благотворительную акцию для семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также при исполнении служебного долга в приграничной территории Галского района и Кодорского ущелья.