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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Новости Понедельник, 02 сентября 2024 18:48
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В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Сухум. 2 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия совместно с водителями и компаниями такси, туристическими фирмами и экскурсоводами, в преддверии 31-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, проводят благотворительную акцию для семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также при исполнении служебного долга в приграничной территории Галского района и Кодорского ущелья.

Благотворительная акция проходит с 1 июня 2024 г. По информации на 1 сентября в акции приняли участие 422 участника.

Собрано 1 287 000 рублей.

Сбор средств осуществляется на карту: 2200 7005 4452 6238,Тинькоф, Анри А.

Собранные денежные средства распределяются по спискам, которые представили следующие организации:

1. Министерство социальной защиты;

2. Фонд ветеранов-инвалидов ОВНА 1992-1993 гг.;

3. «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость»;

4. Союз Ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия;

4. Дети ветеранов ОВНА 1992-93 гг.

На сегодняшний день помощь получили 57 человек.

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Приглашаем всех желающих и неравнодушных присоединиться к благотворительной акции.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 02 сентября 2024 18:59

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