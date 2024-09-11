ГИМС МЧС НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Официальный купальный сезон в Абхазии закроется 15 октября, но тёплая погода располагает к приятному времяпрепровождению у воды. ГИМС МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водных бассейнах Республики Абхазия.

С начала 2024 года в ГИМС зарегистрировали 8 происшествий. 2 человека погибли, 6 человек удалось спасти.

ГИМС МЧС Абхазии напоминает:

– нельзя куп заходить в море в шторм;

– нельзя употреблять спиртные напитки, если планируете купаться;

– дети должны быть под постоянным присмотром даже на берегу.

Владельцы маломерных судов также под особым вниманием ГИМС МЧС. Рейды по акватории Республики Абхазия проводятся круглый год. Основная цель этих мероприятий – профилактика безопасного поведения и недопущение несчастных случаев, соблюдение законов при плавании маломерных судов в акватории Черного моря Республики Абхазия.

12 правонарушений судоводителями маломерных судов выявлены сотрудниками ГИМС МЧС РА за 2024 год в акватории Черного моря Республики Абхазия.

Большинство выписанных протоколов – Кодекс Республики Абхазия «О судопроизводстве по Административным правонарушениям» ст. 139.3 Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющим право управления, что зачастую приводит к несчастным случаям.

ГИМС МЧС РА напоминает судоводителям маломерных судов, что при себе необходимо иметь:

– удостоверение на право управления маломерным судном;

– судовой билет и технический талон с отметкой о прохождении технического освидетельствования или его копии, заверенной в установленном порядке;

– плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения.

Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств, причём спасательные жилеты должны быть надеты как на судоводителей, так и на пассажиров.