 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГИМС МЧС НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Новости Среда, 11 сентября 2024 19:32
Оцените материал
(0 голосов)
ГИМС МЧС НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Сухум. 11 сентября 2024. Абхазия-Информ. Официальный купальный сезон в Абхазии закроется 15 октября, но тёплая погода располагает к приятному времяпрепровождению у воды. ГИМС МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водных бассейнах Республики Абхазия.

С начала 2024 года в ГИМС зарегистрировали 8 происшествий. 2 человека погибли, 6 человек удалось спасти.

ГИМС МЧС Абхазии напоминает:

– нельзя куп заходить в море в шторм;

– нельзя употреблять спиртные напитки, если планируете купаться;

– дети должны быть под постоянным присмотром даже на берегу.

Владельцы маломерных судов также под особым вниманием ГИМС МЧС. Рейды по акватории Республики Абхазия проводятся круглый год. Основная цель этих мероприятий – профилактика безопасного поведения и недопущение несчастных случаев, соблюдение законов при плавании маломерных судов в акватории Черного моря Республики Абхазия.

12 правонарушений судоводителями маломерных судов выявлены сотрудниками ГИМС МЧС РА за 2024 год в акватории Черного моря Республики Абхазия.

Большинство выписанных протоколов – Кодекс Республики Абхазия «О судопроизводстве по Административным правонарушениям» ст. 139.3 Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющим право управления, что зачастую приводит к несчастным случаям.

ГИМС МЧС РА напоминает судоводителям маломерных судов, что при себе необходимо иметь:

– удостоверение на право управления маломерным судном;

– судовой билет и технический талон с отметкой о прохождении технического освидетельствования или его копии, заверенной в установленном порядке;

– плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения.

Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств, причём спасательные жилеты должны быть надеты как на судоводителей, так и на пассажиров.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2024 19:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СПАСАТЕЛИ ОБНАРУЖИЛИ ТЕЛО ГРАЖДАНИНА РОССИИ ДТП В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.