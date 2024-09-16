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Абхазия Информ

ЧП В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 16 сентября 2024 18:48
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ЧП В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 16 сентября 2024. Абхазия-Информ. При расчистке высоковольтных линий электропередач в ущелье реки Шицквара сотрудника госкомпании «Черноморэнерго», 49-летнего Александра Ливерко, ушибло  частью спиленного дерева. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 09 часов 10 минут.

На место происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда и медицинского управления МЧС. Пострадавшего на носилках вынесли из лесного массива к автотрассе и доставили в Республиканскую больницу.

По предварительной информации у пострадавшего имеются переломы в тазобедренной области.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 16 сентября 2024 18:49

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