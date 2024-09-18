ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА
Новости Среда, 18 сентября 2024 17:20
Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Республики Никарагуа в Венесуэле Дейси Торрес Боске принял участие в церемонии возложения венков по случаю Дня независимости Республики Никарагуа.
В мероприятии, прошедшем в Национальном мавзолее, также приняли участие послы и главы дипломатического корпуса, аккредитованные в Венесуэле.
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