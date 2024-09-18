 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Новости Среда, 18 сентября 2024 17:20
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 18 сентября 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Республики Никарагуа в Венесуэле Дейси Торрес Боске принял участие в церемонии возложения венков по случаю Дня независимости Республики Никарагуа.

В мероприятии, прошедшем в Национальном мавзолее, также приняли участие послы и главы дипломатического корпуса, аккредитованные в Венесуэле.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 18 сентября 2024 17:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ В ЧЕСТЬ 67-Й ГОДОВЩИНЫ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ МАЛАЙЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.