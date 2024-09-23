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Абхазия Информ

В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Новости Понедельник, 23 сентября 2024 15:50
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В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского собрания рассмотрели письмо главы Администрации Сухума Беслана Эшба о возможности изменений в бюджет города за 2024 год. По результатам восьми месяцев выполнение бюджета столицы составило более 110 % от намеченного плана. Это около 75 млн рублей.

Беслан Эшба отметил, что тенденция перевыполнения бюджета сохраняется уже несколько лет.

В связи с перевыполнением плана, глава Сухума предложил направить деньги на ремонт объектов и на покупку спецтехники.

«Сумма перевыполненного плана составляет около 75 млн рублей. Поэтому решили к вам обратиться для того, чтобы вы внесли изменения в доходную и расходную часть бюджета. Порядка 50 млн планируем на строительно-монтажные работы, порядка 20 млн - на приобретение дополнительной специальной техники, на компенсацию жителям города от стихийных бедствий – около 5 млн рублей. Есть заявления, которые прошли комиссионные заседания, нам надо будет людям помочь людям», – сказал глава города.

Депутаты СГС единогласно проголосовали за внесение изменений в бюджет города.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2024 15:56

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