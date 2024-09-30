СИТУАЦИЯ С ЛЕСНЫМ ПОЖАРОМ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ

Сухум. 30 сентября 2024. Абхазия-Информ . Ситуация с лесным пожаром вокруг села Магуиджара, Галского района, остается напряженной, но контролируемой. Непосредственной угрозы частным домовладениям на данный период времени нет. Однако сухая и жаркая погода всё ещё способствует распространению огня.

С утра, 30 сентября, пожарные ПСЧ города Гал неоднократно выезжали на тушение этого крупного лесного пожара.

Накануне сильный ветер и жаркая погода привели к перерастанию природного возгорания в верховой пожар. Огонь из подлеска стремительно перекинулся на деревья. Пламя двинулось в сторону сельских подворий и сельхозугодий.

Был организован штаб по борьбе со стихией. На ее ликвидацию дополнительно направлены пожарные подразделения из Очамчыры и Ткуарчала.

Выгорело не менее 20 га цитрусовых насаждений. Перманентное горение деревьев и подлеска продолжается.

Сотрудники МЧС Абхазии вторые сутки борются с огнем.