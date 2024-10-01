РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ

Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ. Накануне вечером двое российских туристов решили подняться на Иверскую гору, к крепости Анакопия, по крутому склону со стороны села Анхуа. Однако не смогли пройти по маршруту и застряли в густых зарослях. Им понадобилась помощь спасателей.