РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ
Новости Вторник, 01 октября 2024 18:14
Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ. Накануне вечером двое российских туристов решили подняться на Иверскую гору, к крепости Анакопия, по крутому склону со стороны села Анхуа. Однако не смогли пройти по маршруту и застряли в густых зарослях. Им понадобилась помощь спасателей.
Сигнал из Нового Афона поступил в МЧС Абхазии в 19 часов 40 минут.
Прибывшие на место сотрудники ПСО с помощью спасательного снаряжения вытянули россиян из зарослей на гору.