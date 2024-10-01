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Абхазия Информ

РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ

Новости Вторник, 01 октября 2024 18:14
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РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ

Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ. Накануне вечером двое российских туристов решили подняться на Иверскую гору, к крепости Анакопия, по крутому склону со стороны села Анхуа. Однако не смогли пройти по маршруту и застряли в густых зарослях. Им понадобилась помощь спасателей.

Сигнал из Нового Афона поступил в МЧС Абхазии в 19 часов 40 минут.

Прибывшие на место сотрудники ПСО с помощью спасательного снаряжения вытянули россиян из зарослей на гору.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 01 октября 2024 18:32

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