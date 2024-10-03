Сухум. 3 октября 2024. Абхазия-Информ. Сегодня завершился международный молодежный патриотический лагерь «Потомки героев», который проходил в селе Тамыш Очамчырского района с 22 сентября по 2 октября. Лагерь был приурочен ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В нем приняли участие внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также молодежь из Курской области Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет.

В программу лагеря входили мастер-классы, спортивные мероприятия, встречи с интересными людьми и экскурсии.

В рамках лагеря прошли встречи с главой государства Асланом Бжания, а также с руководителями представительства Россотрудничества в Абхазии Владиславом Куликовым и сопредседателем социальной платформы «Будущее Абхазии», координатором группы управления социальными сетями инфоцентра президента Абхазии Миланой Хашба.

Для потомков героев были организована и экскурсионная программа. Ребята посетили этнопарк «Апсны», озеро Рица, город Новый Афон. В один из дней была организована и морская прогулка из Сухума до Нового Афона и посещение полигона в Очамчырском районе.

Участники лагеря также посетили спектакль «Евгений Онегин» в Государственном русском театре драмы и приняли участие в акции «Бессмертный полк».

В заключительный день в лагере прошла выставка работ абхазских ремесленников, которую посетил Аслан Бжания.

Глава государства встретился с участниками патриотического лагеря и участниками Игр БРИКС. Он ответил на вопросы по внутренней и международной повестке, развитию экономики, мерам поддержки молодежи и спорта.

«В достаточно агрессивном мире очень важно иметь надежных друзей, так как в дружбе – сила. А у нас нет другого пути, у нас нет других исторических перспектив, кроме того, как устанавливать дружеские и братские отношения между народами Абхазии и России», – отметил Аслан Бжания.

«Очень приятно осознавать, что у молодежи была возможность познакомиться друг с другом, принять участие в спортивных состязаниях, ознакомиться с красотами нашей страны», – считает председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.