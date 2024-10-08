АБХАЗСКИЙ ФУТБОЛИСТ ВЫЗВАН В ЮНОШЕСКУЮ СБОРНУЮ РОССИИ U-15

Сухум. 8 октября 2024. Абхазия-Информ. Воспитанник сухумского «Динамо», полузащитник ПФК ЦСКА 2009 года рождения Даниил Дунамалян вызван в юношескую сборную России U-15. В рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 6 по 15 октября в Китае, запланировано две контрольные встречи со сборной КНР U-15 – 11 и 14 октября. Матчи пройдут в закрытом режиме, без прямой трансляции.