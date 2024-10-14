ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ И ОДНА БРОНЗОВАЯ МЕДАЛИ У СУХУМСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. Спортсмены из города Сухум, представляющие команду Федерации каратэ-до Абхазии, завоевали 5 золотых и 1 бронзовую медали в рамках чемпионата юга России по всестилевому каратэ, который проходил в городе Краснодар. Чемпионат был приурочен к празднованию 328-й годовщины Кубанского казачества. В соревнованиях приняли участие более 630 спортсменов из различных регионов России.
Представители столицы Абхазии показали выдающиеся результаты, среди них – Хаджимба Леон, Клипина Таисия, Боциева Алана и Харчилава Амир.
Президент Федерации каратэ-до Абхазии, тренер Управления по делам молодёжи и спорта города Сухум Ахра Абухба отметил, что участие в подобных масштабных турнирах даёт неоценимый опыт.
Учитывая молодой состав команды, достигнутые результаты можно считать весьма
неплохими.
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