НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. 26-27 октября на Бзыбском ипподроме состоится чемпионат Республики Абхазия по конному спорту. В программе дня запланированы скачки на 1400, 1600 (2 скачки), 2000 (2 скачки), 2400 и 3200 метров, также наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол, метание дротиков, рубка и джигитовка.