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Абхазия Информ

НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Новости Четверг, 24 октября 2024 16:58
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НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. 26-27 октября на Бзыбском ипподроме состоится чемпионат Республики Абхазия по конному спорту. В программе дня запланированы скачки на 1400, 1600 (2 скачки), 2000 (2 скачки), 2400 и 3200 метров, также наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол, метание дротиков, рубка и джигитовка.

Начало в 10:00.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 24 октября 2024 17:00

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