НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОИТСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ
Новости Четверг, 24 октября 2024 16:58
Сухум. 24 октября 2024. Абхазия-Информ. 26-27 октября на Бзыбском ипподроме состоится чемпионат Республики Абхазия по конному спорту. В программе дня запланированы скачки на 1400, 1600 (2 скачки), 2000 (2 скачки), 2400 и 3200 метров, также наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол, метание дротиков, рубка и джигитовка.
Начало в 10:00.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация конного спорта Абхазии.
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