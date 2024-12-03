ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ПО ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах по усилению контроля по охране хвойных насаждений в предновогодний период и период проведения новогодних праздников в 2024 году.

Государственному управлению лесного хозяйства, Государственному комитету по экологии, Министерству внутренних дел поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином Государственном лесном фонде, других лесах, парках, скверах и их незаконной реализации.