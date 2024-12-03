 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ПО ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Новости Вторник, 03 декабря 2024 18:00
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ПО ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах по усилению контроля по охране хвойных насаждений в предновогодний период и период проведения новогодних праздников в 2024 году.

Государственному управлению лесного хозяйства, Государственному комитету по экологии, Министерству внутренних дел поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином Государственном лесном фонде, других лесах, парках, скверах и их незаконной реализации.

К нарушителям применять предусмотренные законодательством Абхазии.

Государственному таможенному комитету поручено в период с 25 ноября по 31 декабря 2024 года не реже одного раза в три календарных дня представлять в МВД сведения об объемах, ввезенных в Республику Абхазия елей и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших указанные товары.

Центральным и местным органам государственного управления, унитарным предприятиям, государственным предприятиям и учреждениям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 03 декабря 2024 18:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.