ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ПО ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Сухум. 3 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах по усилению контроля по охране хвойных насаждений в предновогодний период и период проведения новогодних праздников в 2024 году.
Государственному управлению лесного хозяйства, Государственному комитету по экологии, Министерству внутренних дел поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином Государственном лесном фонде, других лесах, парках, скверах и их незаконной реализации.
К нарушителям применять предусмотренные законодательством Абхазии.
Государственному таможенному комитету поручено в период с 25 ноября по 31 декабря 2024 года не реже одного раза в три календарных дня представлять в МВД сведения об объемах, ввезенных в Республику Абхазия елей и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших указанные товары.
Центральным и местным органам государственного управления, унитарным предприятиям, государственным предприятиям и учреждениям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД.
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