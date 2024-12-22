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Абхазия Информ

В ШОТЛАНДИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ ТПП «ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ АБХАЗИЯ»

Новости Воскресенье, 22 декабря 2024 23:05
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В ШОТЛАНДИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ ТПП «ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ АБХАЗИЯ»

Сухум. 22 декабря. Абхазия-Информ. В двух городах Шотландии (Великобритания) – в столице Эдинбурге и в нефтяном центре Британии Абертине, прошли «Абхазские культурные вечера» посвященные абхазской культуре, истории и традициям. Мероприятия проходили под руководством официального представителя Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Шотландии, по совместительству главы британской компании «Астериа», создателя нового абхазского проекта «А-Каникулы», кандидата в доктора социальных наук Рицы Анкваб.

В рамках мероприятий состоялись презентации фильма об Абхазии на английском языке, предоставленного ТПП РА и проекта палаты «Гастрономическая Абхазия» с дегустацией винно-водочной продукции абхазских производителей, продуктов сельскохозяйственной деятельности и блюд абхазской кухни.

Была организована и фотовыставка о достопримечательностях, значимых местах, деталях быта и традиций Абхазии.

Оба вечера посетили члены городских мэрий, преподаватели университетов, представители международных сообществ, предприниматели и бизнесмены, а также представители местной богемы – писатели, художники, артисты, включая автора известной книги бестселлера «История сериала «Игра престолов»: Север помнит» Давида Вайнзока.

Приглашенные отметили колоритность и аутентичность абхазской национальной кухни и высокое качество абхазского вина и водки.

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Посетители говорили об уникальности абхазского подхода к приготовлению национальных блюд, восхищались их вкусовыми качествами.

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Было много предложений к раскрытию этой темы более широкой общественности и развитию сотрудничества.

В каждом городе тема абхазской культуры, истории наследия принималась очень тепло. В ходе мероприятий поднимались вопросы статуса Абхазии и ее идентичности, особенностей языка, культуры, отличия и схожести с близлежащими этносами.

Прозвучали пожелания о сотрудничестве и необходимости раскрытии абхазской культуры и самобытности более широким слоям общественности Шотландии.

Проведены переговоры и беседы с членами местного правительства, представителями более 50 компаний, сообществ, местных пищевых предприятий, Торгово-промышленных палат, компаний по распространению винно-водочной продукции и др.

Несколько компаний были заинтересованы в получении более подробного описания производства вин, которое им было представлено.

«Результат мероприятий превзошел все наши ожидания и произвел высокий резонанс в обоих городах», – считают в ТПП Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 декабря 2024 23:17

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