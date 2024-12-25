ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Переток получили, как будто задышали свободнее, но это не значит, что наша работа по выявлению незаконных подключений к сетям «Черноморэнерго» на этом закончилась. Наоборот, и дальше нам необходимо усилить эту работу, тем более, что переток получаем гуманитарный. Не за счет наших средств, собранных, в том числе и с нарушителей. Каждая служба, которая работает в данном направлении, должна обязательно активизироваться. Мы должны усилить экономию для того, чтобы в марте тоже у нас был переток. Пора уже серьёзно бороться с этим, хотите социальным, хотите экономическим терроризмом. Без этого мы дальше и двигать экономику тоже не сможем. Мы не сможем ни одно новое предприятие подключить к нашим сетям из-за отсутствия энергии, а это конец развитию нашему», – сказал Валерий Бганба.

И.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что с декабря 2024 года было выявлено и изъято 510 аппаратов для майнинга криптовалют. Из них 260 поступили на склад Госстандарта, остальные на складах СГБ, МВД, ГТК.

«Мы получили социальный переток. Переток получили раньше времени, потому что он планировался только в 2025 году. Особое внимание должно быть обращено на потребление электроэнергии. Мы должны сокращать свое потребление. Сокращать по всем направлениям, начиная от бытового потребления и заканчивая полномасштабной борьбой с добычей криптовалюты. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Тот объем, который мы планируем получить – 327 млн кВт⋅ч, в случае, если мы не сократим потребление, у нас закончится через полтора-два месяца, а нам нужно прожить первый квартал 2025 года», – сказал Джансух Нанба.

Он отметил, что после новогодних праздников, скорее всего, придется увеличить веерные отключения света.

По информации гендиректора «Черноморэнерго» Тимура Джинджолия, суточное потребление электроэнергии составляет 7,7 млн кВт⋅ч.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.