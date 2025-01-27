БК «СПАРТАК СУХУМ» ПРОДОЛЖИТ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
Сухум. 27 января 2025. Абхазия-Информ. Команда баскетбольного клуба «Спартак Сухум» приняла участие во втором этапе Открытого чемпионата Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд. Соревнования проходили в городе Славянск-на-Кубани.
Сухумская команда провела две игры: в первой встрече они уступили команде «Энергетик» из Анапы, а во второй одержали победу над командой «Виктория» из Темрюкского района.
Благодаря этим результатам, спортсмены команды БК «Спартак Сухум» получили право продолжить своё участие в третьем этапе Открытого чемпионата Краснодарского края по баскетболу.
Тренирует команду Джинджолия Дмитрий.
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