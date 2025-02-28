НА ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ТАЙНИКАХ
Сухум. 28 февраля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер продолжают выявлять и пресекать нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. В ходе таможенного контроля транспортных средств был остановлен автомобиль марки ВАЗ 21043, следующий из Абхазии в Россию. По результатам его проверки с применением МИДК, сотрудники таможни установили наличие в машине посторонних вложений.
При последующем досмотре транспортного средства за обшивкой задних отсеков (крыльев) с левой и правой стороны была выявлена сокрытая табачная продукция. Доступ к ней стал возможен после демонтажа обшивки. В тайниках было спрятано 200 пачек (4000 штук) сигарет марки «CHAPMAN», произведенных в Германии. На сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка.
Как пояснил водитель, зная о запретах и ограничениях при ввозе табачной продукции в Россию, он решил скрыть свой товар от таможенного контроля.
Сигареты и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.
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