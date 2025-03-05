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Абхазия Информ

СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ ВЫРОС ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Новости Среда, 05 марта 2025 18:49
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СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ ВЫРОС ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Сухум. 5 марта 2025. Абхазия-Информ. Темпы бронирования отдыха в Абхазии заметно ускорились сразу после второго тура выборов президента, который состоялся в республике 1 марта. Однако взрывного роста продаж на направлении участники рынка пока не видят. Турпоток увеличился, по разным оценкам, на 15-30%. Такие данные следуют из опроса туроператоров, проведенного 5 марта корреспондентом Profi.Travel.

Продажи летних туров в Абхазию демонстрируют прирост в +30% к показателям предыдущей недели. В пресс-службе туроператора «Интурист» связывают это с итогами состоявшегося 1 марта второго тура выборов президента республики.

Напомним, в середине февраля участники рынка говорили об умеренном росте продаж на направлении, указав на выжидательную позицию туристов перед выборами главы Абхазии.

«Действительно, перед выборами наблюдалось небольшое снижение активности бронирований. Выборы прошли в доброжелательной атмосфере, и это отражается на текущих продажах. Спросом пользуется любой сегмент — и эконом, и комфорт. Но все больше бронирований в этом сезоне приходится на отели уровня комфорт, где современный дизайн номеров, наличие пляжа и есть сопутствующая инфраструктура», – рассказали в «Интуристе».

В свою очередь, в компании «Алеан» отметили: после выборов рост на направлении будет, но спрос не меняется одномоментно. «Чтобы была позитивная динамика продаж туров, должно пройти больше времени. В феврале спрос подтянулся: идут продажи и на весну, и на лето. Улучшение связано с тем, что приближается время, когда нужно определяться с отпуском», – прокомментировали в пресс-службе туроператора.

Там полагают, что при позитивном раскладе, то есть при полной стабилизации ситуации, подписании соответствующих соглашений по проектам, запуску полетной программы между Россией и Абхазией с регулярными рейсами и привлекательными для туристов ценами, можно предположить, что по итогам высокого сезона объем бронирований за год вырастет в пределах 10%.

В «Алеане» добавили, что многие отели сохранили цены прошлого сезона, а крупные объекты размещения повысили прайсы не более чем на 5-10%.

«Цены на отели, работающие по системе «все включено», стартуют от 77 тыс. рублей на двоих за 7 ночей в июле», – уточнили в компании.

Другие участники рынка пока не заметили изменения темпов бронирования Абхазии. «Рынок постоянно расти не может. Сейчас активно продается лето, это классические 9-10-дневные туры. Средняя стоимость проживания – 4 тыс. рублей в сутки, что на 11% дороже, чем год назад. Получается, что средний чек без учета дороги – 36 тыс. рублей. В основном наши туристы добираются самолетом за 25-26 тыс. рублей в оба конца. Таким образом, общая стоимость поездки достигает 61-62 тыс. рублей на человека.

«Чаще всего бронируют отели 3-4*, причем «четверки» даже активнее. В моде отели с бассейнами – то ли туристы боятся прихода мазута на абхазские берега, то ли такие требования к современному отдыху в принципе. Новые отели в Абхазии, конечно, строят сразу с бассейнами», – констатировал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, самыми популярными курортами остаются Пицунда и Гагра, как наиболее раскрученные и известные локации недалеко от российской границы. «Тема аэропорта в Сухуме пока не освоена, ничего еще неизвестно, а отдых планируется уже сейчас – около 40% летней Абхазии продано. Поэтому авиаперевозчики могут много потерять с учетом того, что за март-апрель мы распродадим уже 80% летних путевок в республику», – предположил он.

Представители розницы видят некоторый рост продаж направления, но назвать его взрывным тоже не могут.

«Я оцениваю увеличение объемов бронирования примерно в 10-15%. Надо понимать, что туда едут в основном те, кто уже отдыхал в Абхазии. И они прекрасно знают, что ситуация в республике спокойная, а ее экономика на две трети зависит от туризма, и его никто ограничивать не будет. Поэтому продажи туров в Абхазию и не останавливались, давайте честно об этом говорить. Я думаю, что ближе к лету будет большой рост, поскольку по Анапе прогнозирую «просадку» минимум на 30-35%. Чудес не бывает, если где-то убыло – то где-то обязательно прибудет», – пояснил гендиректор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его оценкам, средний чек на направлении подрос на 10-15%, но все равно остается на 30-40% ниже, чем в Сочи.

«Если в Абхазии проживание с питанием обойдется семье из трех человек примерно в 70-80 тыс. рублей за неделю, то в Сочи — уже в 100-120 тысяч. Поэтому республика всегда имеет своего клиента, для которого эта сумма — существенная. И по итогам сезона ожидаю рост продаж минимум в 15%», – заключил он.

По данным «Слетать.ру», средний чек для поездки в Абхазию предстоящим летом вырос на 4,7% – до 129,8 тыс. рублей, а средняя продолжительность отдыха увеличилась до 10 ночей. Глубина бронирования на направлении уменьшилась на 15%, но остается достаточно большой – на уровне четырех месяцев.

«К началу марта большинство туристов – 64% – забронировали на лето 3* отели. Годом ранее их доля составляла 47%», – рассказали в компании.

При этом подчёркивается, что спрос на летний отдых в Абхазии резко вырос из-за катастрофы в Анапе.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 05 марта 2025 18:56

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