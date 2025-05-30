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Абхазия Информ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ ЗА МАЙ 2025 ГОДА

Новости Пятница, 30 мая 2025 17:43
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ ЗА МАЙ 2025 ГОДА

Сухум. 30 мая 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги подготовки войск (сил) за май 2025 года. Мероприятие, проводилось под руководством министра Владимира Ануа с участием замминистра обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Савченко, подводя итоги, обратил внимание присутствующих на эффективное и качественное проведение мероприятий боевой и морально-психологической подготовки, на организацию несения боевого дежурства службы войск, определил задачи войскам (силам), порядок и последовательность их решения.

С учетом стоящих перед Вооруженными силами задач, Владимир Ануа определил основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Особое внимание им уделено воинским частям постоянной готовности, их способности к немедленным действиям.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 30 мая 2025 17:50

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