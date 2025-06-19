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Абхазия Информ

ХИБЛА ГЕРЗМАВА И ДЕНИС МАЦУЕВ ОТКРОЮТ XXIII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Новости Четверг, 19 июня 2025 17:55
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ХИБЛА ГЕРЗМАВА И ДЕНИС МАЦУЕВ ОТКРОЮТ XXIII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. 31 июля в Сухуме состоится торжественное открытие XXIII Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», проводимого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Республики Абхазия, президентского фонда культурных инициатив и генерального партнера – «Альфа-Банка». В 2025 году фестиваль продлится с июля по декабрь. Всего запланировано более 20 концертов в Абхазии, городах России и зарубежных стран.

В день открытия на сцене в Сухуме, возведенной у стен Абхазского драматического театра имени С. Чанба, выступит всемирно известный пианист Денис Мацуев. В его исполнении прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова – одно из самых ярких произведений русской классики.

По традиции последних лет, в открытии фестиваля примут участие молодые звезды оперной сцены – лауреаты и финалисты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава: Полина Шароварова, Самира Галимова, Евгений Бовыкин, Глеб Перязев, Иван Бородулин, Элен Егиазарян, Екатерина Воронцова, Станислав Ли, Анхбаяр Энхболд и Дамир Садуахасов. Вместе с ними выступит и сама Хибла Герзмава. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Антона Гришанина. Художественное слово – Евгений Князев.

Открытие ХХХIII фестиваля посвящено 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.

«С первых лет Владислав Ардзинба поддерживал фестиваль и во многом определил его путь. Он был глубоко убежден в силе культуры. Для меня большая честь открывать новый сезон в Сухуме – на родной земле – в память о великом человеке», – говорит Хибла Герзмава.

2 августа фестиваль продолжится концертом на территории Пицундского храма, где вновь выступят лауреаты конкурса, оркестр МГАСО под управлением Антона Гришанина и Хибла Герзмава.

«С этим храмом связана вся моя жизнь. Здесь я впервые услышала орган, здесь же спустя годы прозвучали первые концерты фестиваля в память о моих родителях. Теперь каждое лето со мной в этом священном месте поют молодые, невероятно талантливые артисты, лауреаты нашего конкурса. Для меня это огромное счастье», – делится Хибла Герзмава.

Финал абхазской части фестиваля пройдет 4 августа на живописном горном плато у подножия Бедийского собора – уникального архитектурного памятника X века. Второй год подряд фестиваль превращает это священное и удивительно красивое место в концертную площадку. В программе прозвучат абхазские народные и авторские песни, в том числе на духовные тексты. Хибла Герзмава выступит в сопровождении органиста Луки Гаделия и ансамбля абхазской народной музыки YANAY.

После концертов в Абхазии лауреаты и финалисты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава отправятся в масштабное гастрольное турне по городам России и зарубежья. Маршрут XXXIII фестиваля, получившего символическое название «Стороны света», охватит Юг, Север, Запад и Восток страны, включая такие города, как Москва, Воронеж, Воркута, Сургут, Астрахань, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Иркутск, Гатчина и Ярославль. Международную часть фестиваля в этом году составят Улан-Батор, Вена, Прага и Анкара.   Финальный гала-концерт пройдет в Стамбуле – впервые завершение фестиваля состоится в Турции.

Обширный гастрольный маршрут стал неотъемлемой частью фестиваля и логичным продолжением творческого пути артистов после участия в конкурсе. С момента его основания в 2023 году лауреаты ежегодно совершают турне, выступая в новых городах и на новых сценах, открывая академическую музыку все более широкой и разнообразной аудитории.

XXIII Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмва приглашает…» проводится при поддержке генерального информационного партнера ТАСС, генерального радиопартнера Business FM, а также информационных партнеров – радио «Орфей» и телеканала «Россия-Культура».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 19 июня 2025 18:03

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