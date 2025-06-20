Сухум. 20 июня 2025. Абхазия-Информ . В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 год, с 19 по 27 июня проходят спортивные соревнования на первенство Министерства обороны по мини футболу.

На торжественном открытии первенства среди военнослужащих воинских частей и отдельных подразделений МО присутствовали: начальник отдела по военно-политической работе подполковник Томас Чолария, старший офицер управления боевой подготовки подполковник Артур Дохоян, офицеры управления Министерства обороны; главный судья соревнований – представитель Федерации футбола Абхазии, судья региональной категории Виталий Федоренко.

«Ваше участие в спортивных состязаниях – это заявка о своей активной жизненной позиции в формировании здорового образа жизни, желании двигаться вперед и добиваться своих целей», – отметил Томас Чолария.

В состязаниях принимают участие девять сборных команд. Открывали первенство сборные команды от управления Минобороны и Генштаба, и комендантской роты Генерального штаба.

Военнослужащие от воинских частей и подразделений Министерства обороны поборются за лидерство, показывая красивую, яркую и качественную игру.

Победитель и призеры первенства будут определены по результатам серии игр.