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Абхазия Информ

ДЗЮДОИСТЫ СУХУМСКОЙ СБОРНОЙ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ «КУБКА АБХАЗИИ»

Новости Понедельник, 30 июня 2025 17:38
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ДЗЮДОИСТЫ СУХУМСКОЙ СБОРНОЙ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ «КУБКА АБХАЗИИ»

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школы игровых видов спорта, прошли Открытые XVII Международные соревнования по дзюдо «Кубок Абхазии». Участвовали юноши и девушки 2009-2014 годов рождения, а также юноши 2015-2016 годов в рамках «Открытого ковра».

Более 400 спортсменов из разных уголков Абхазии – Сухума, Нового Афона, Гала, Ткварчала, Гагры, Очамчиры, Гудауты, Агудзеры – собрались на татами. Кроме того, участие приняли спортсмены из Киргизии, Молдавии, Казахстана, ДНР и регионов России: Сочи, Ростова-на-Дону, Пермского края, Тахтамукайского края, Адыгеи, Иркутской области, Гукова, Таганрога и Майкопа, Якутии, Осетии.

Перед турниром в спорткомплексе «Алмаз» прошел Международный учебно-методический семинар по дзюдо. Его вели Алимов Мягзун Зыявич (судья международной категории, V ДАН), Хорьков Юрий Михайлович (заслуженный тренер России, V ДАН) и Бондарев Сергей Александрович (V ДАН).

Семинары такого формата проходят ежегодно на протяжении семи лет. Их цель – повысить квалификацию тренеров, улучшить спортивные стандарты и укрепить международные связи. В мероприятии участвовали тренеры, спортсмены и представители Федерации дзюдо Абхазии.

В турнире сборная Сухума завоевала следующие медали:

1 место: Кармов Али (до 26 кг), Андреева Злата (до 57 кг), Лозбенева Каролина (до

44 кг), Гоцеридзе Николь (до 53 кг), Титов Дамир (до 46 кг);

2 место: Хуснутдинова Сандра (до 57 кг);

3 место: Миримов Сабир (до 34 кг), Бжания Осман (до 26 кг), Рыбникова Афина (до 63 кг), Гулария Милена (до 44 кг).

Победителей и призеров подготовили тренеры И.Б. Гаделия, С.Б. Адлейба, И.Р. Адлейба, В.В. Акуция, а также президент Федерации дзюдо Абхазии А.Б. Погосов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 30 июня 2025 17:49

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