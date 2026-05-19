СОТРУДНИКИ СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ ОФОРМИЛИ ПЕРВЫЙ В 2026 ГОДУ ПАССАЖИРСКИЙ РЕЙС В АБХАЗИЮ НА СУДНЕ ТИПА «КОМЕТА»

Сухум. 19 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Между Сочи и Сухумом состоялся первый регулярный международный рейс на судне на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Морское сообщение было открыто в рамках сезонной навигации. Из круизной гавани морского порта Сочи отправились 57 пассажиров и 9 членов экипажа. Таможенники провели контроль багажа и самого судна в максимально короткие сроки.

Регулярные морские рейсы по этому маршруту ежегодно пользуются стабильным спросом в период навигации. Они помогают снизить нагрузку на автомобильном направлении и способствуют росту туристического потока в Абхазию.

С начала 2026 года на Сочинском центральном таможенном посту таможенный контроль прошли более 25 тысяч физических лиц, а также 35 морских катеров и яхт, осуществлявших международные пассажирские перевозки.