ОЛЕГ ДАМЕНИА: ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ИНЕРЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ ГУБИТЕЛЕН ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ

«В таком формате мы встречаемся с вами, пожалуй, впервые. Между тем диалог между журналистами и учеными представляется мне запоздалым, но важным нововведением в нашей жизни. Такие регулярные встречи могли бы помочь широкой общественности осознать, что без активного использования научного потенциала трудно будет республике выйти на перспективы развития», - сказал Олег Дамениа, предваряя вопросы журналистов.

Сухум. 9 января 2019 г. Абхазия-Информ. Итогам работы Центра стратегических исследований при Президенте РА (ЦСИ) в 2018 году посвящалась пресс-конференция, состоявшаяся во вторник, 9 января, в Ассоциации работников СМИ РА. В пресс-конференции участвовали директор ЦСИ, кандидат философских наук Олег Дамениа и научный сотрудник отдела экономики Илона Мирцхулава.

Он напомнил о предыстории создания Центра.

«Идея создания научного учреждения, занимающегося анализом социально-экономических процессов, начавшихся в Абхазии в постсоветское время, а также прогнозированием их развития возникла сразу же после войны. Но тогда она многими не была поддержана. В то время многие из нас находились под влиянием западной пропаганды о разгосударствлении экономики и верили, что «рынок все будет регулировать».

Между тем в послевоенной Абхазии остро встали вопросы восстановления социально-экономической инфраструктуры, разрушенной войной, и налаживания жизни в обществе. Решить их можно было лишь на основе анализа и прогнозирования социально-экономических процессов, путем планирования развития республики. Тем самым, сама жизнь подтолкнула нас к созданию такого исследовательского Центра. Этому способствовал так же и опыт, накапливавшийся в странах постсоветского пространства. В частности, в РФ довольно успешно функционирует широкая сеть исследовательских организаций при Президенте, Правительстве, Федеральном Собрании, а также при отдельных министерствах и ведомствах. Это говорит о важности роли, которую играет наука в социально-экономической и политической, жизни общества», - отметил Дамениа. .

Центр стратегических исследований был создан указом президента Сергея Багапша в 2006 г. В ЦСИ девять научных сотрудников, пять из которых работают по совместительству.

«Мы поддерживаем совместительство, поскольку оно является серьезным подспорьем как в преподавательской, так и в исследовательской работе. Многие студенты АГУ у нас проходят практику, пишут курсовые и дипломные работы, пользуются нашей литературой и участвуют в выполнении отдельных исследовательских проектов. За это время сложился, хотя небольшой по численности, но слаженный и работоспособный коллектив, работающий по принципу «лучше меньше, да лучше». Для нас важно качество исследований, выполняемых ЦСИ», - сказал Дамениа.

Сотрудники Центра поддерживают тесные контакты со своими российскими коллегами из Москвы, Волгограда, Самары, Ставрополя, Нальчика, Краснодара и других научных центров РФ, участвуют в различных международных научных мероприятиях, проводимых в России, публикуются в зарубежных академических изданиях.

«Наиболее рельефным показателем работоспособности Центра стала разработка на его базе «Стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025г.». При разработке Стратегии, в которой участвовало 40 высококвалифицированных специалистов, в том числе и российских, нам пришлось восполнить недостающие статистические материалы (опрос населения и различных экспертных сообществ, встречи с активами районов и городов и др.). Анализ собранных материалов, проводившийся на базе современной методологии и методики, позволил определить модель социально-экономического развития Абхазии, приоритетные направления, поддерживающие отрасли, прогнозные сценарии развития, риски и перспективы, ограничения и возможности и др. В специальной главе были обозначены основные условия и механизмы реализации Стратегии, главным из которых является выполнение разработанной на ее основе Государственной программы развития на среднесрочную перспективу, а именно на пять лет», - уточнил Дамениа.

Апробация Стратегии происходила на республиканском Форуме, в котором участвовало руководство Абхазии, большой круг российских специалистов во главе с академиком Сергеем Глазьевым, широкая общественность республики.

«Все выступавшие на Форуме высоко оценили обсуждавшийся проект. Не было замечаний и со стороны заказчика - Кабинета министров РА. Стратегия была принята Кабинетом министров и утверждена Президентом Абхазии в установленном законом порядке», - отметил Дамениа, выразив сожаление, что работа по ее реализации фактически не проводится.

По словам Дамениа, по прошествии более трех лет Стратегия «все еще остается единственным легитимным документом, на базе которого можно планировать развитие республики на среднесрочную перспективу».

В Стратегии представлены два сценария социально-экономичского развития Абхазии – инерционный и оптимальный.

«Мы продолжаем отслеживать происходящие в стране процессы, анализируем их. Этот анализ показывает, что основные положения Стратегии подтверждаются, а именно, что все еще продолжающийся инерционный сценарий развития Абхазии губителен для республики. Вопрос перехода к оптимальному сценарию развития остается еще не решенным», - с сожалением констатировал директор ЦСИ Олег Дамениа.