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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫДАНО 98 ТЫСЯЧ ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА

Новости Четверг, 24 января 2019 10:24
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В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫДАНО 98 ТЫСЯЧ ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА

 

Сухум. 23 января 2019 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Астамур Кецба провел состоялось совещание, посвященное вопросам оформления и выдачи паспортов гражданина Республики Абхазии нового образца, сообщает пресс-служба Кабмина РА. 

Во встрече участвовали руководители структурных подразделений МВД, начальник Паспортного управления МВД, начальники паспортных отделов Сухумского района и города Сухум.

Начальник ПУ МВД РА Эдуард Манаргия рассказал о процессе документирования граждан, отметив, что по предварительным данным предстоит принять свыше 25 тысяч заявлений на получение паспорта гражданина Республики Абхазия нового образца:

«На сегодняшний день сотрудниками отделов Паспортного управления по всей Абхазии принято 120 тысяч 400 заявлений на получение общегражданского паспорта. При этом выдано 98 тысяч паспортов, 8 800 паспортов готовы к выдаче, 11 тысяч пакетов документов обрабатываются», - сообщил Манаргия.

Он также обратил внимание на то, что «количество паспортов готовых к выдаче, к сожалению, не уменьшается, граждане не забирают оформленные документы».

Участники рабочего совещания обсудили возможность максимального упрощения и модернизации процесса оформления заявок и выдачи готовых паспортов, рычаги коммуникации с населением республики.

Вице-премьер Астамур Кецба назвал процесс обмена паспортов организованным, однако указал и на некоторые промежуточные сбои в отлаженном процессе.

Кецба порекомендовал участникам встречи активно взаимодействовать с участковыми отделами милиции и районными администрациями, дабы ускорить процесс подачи документов на получение паспортов и их выдачи.

Астамур Кецба также подчеркнул, что от оперативной и слаженной работы Государственной миграционный службы и Службы госубезопасности по обработке данных заявителей во многом зависит в целом результат процесса паспортизации.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 24 января 2019 10:27

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