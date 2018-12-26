«АЙТАИРА» О СЕРГЕЕ БАГАПШЕ: «ОН ОБЪЕДИНЯЛ НАШЕ РАСКОЛОТОЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВО, ПРЕСЛЕДУЯ ЕДИНСТВЕННУЮ ЦЕЛЬ – ДОСТОЙНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ»
Сухум. 4 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Общественная организация «Айтаира» вступила с заявлением по случаю 70-летия второго президента Абхазии Сергея Багапша.
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПША
Сегодня, 4 марта, выдающемуся государственному деятелю Республики Абхазия, нашему другу и соратнику Сергею Васильевичу Багапшу должно было исполниться 70 лет.
Он прожил недолгую, но яркую жизнь, наполненную драматизмом и великими свершениями, к которым имел самое непосредственное отношение и был их неуклонным проводником. Начало процесса восстановления разрушенной войной страны, историческое освобождение от многолетней оккупации верхней части Кодорского ущелья и, наконец, реализации выстраданного народом стремления – международное признание независимости Абхазского государства – это непосредственные заслуги Сергея Багапша.
Он объединял наше расколотое политическим противостоянием общество, преследуя единственную цель – достойное развитие страны. Ему было очень трудно. Но он не сдавался. Верно было сказано о нем: сгорел, работая и день, и ночь.
Сегодня по-прежнему актуальны проблемы, решению которых посвятил свою политическую и государственную деятельность второй Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Нашему обществу очень важно не забывать о наследии выдающегося сына абхазского народа.
Высоко чтим светлую память о нашем друге и соратнике.
Общественная организация «Айтаира»
г. Сухум, 4 марта 2019 г.
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