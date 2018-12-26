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Абхазия Информ

«АЙТАИРА» О СЕРГЕЕ БАГАПШЕ: «ОН ОБЪЕДИНЯЛ НАШЕ РАСКОЛОТОЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВО, ПРЕСЛЕДУЯ ЕДИНСТВЕННУЮ ЦЕЛЬ – ДОСТОЙНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ»

Новости Понедельник, 04 марта 2019 15:17
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«АЙТАИРА» О СЕРГЕЕ БАГАПШЕ: «ОН ОБЪЕДИНЯЛ НАШЕ РАСКОЛОТОЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОТИВОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВО, ПРЕСЛЕДУЯ ЕДИНСТВЕННУЮ ЦЕЛЬ – ДОСТОЙНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ»

 

Сухум. 4 марта 2019 г. Абхазия-Информ. Общественная организация «Айтаира» вступила с заявлением по случаю 70-летия второго президента Абхазии Сергея Багапша.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАГАПША

Сегодня, 4 марта, выдающемуся государственному деятелю Республики Абхазия, нашему другу и соратнику Сергею Васильевичу Багапшу должно было исполниться 70 лет.

Он прожил недолгую, но яркую жизнь, наполненную драматизмом и великими свершениями, к которым имел самое непосредственное отношение и был их неуклонным проводником. Начало процесса восстановления разрушенной войной страны, историческое освобождение от многолетней оккупации верхней части Кодорского ущелья и, наконец, реализации выстраданного народом стремления – международное признание независимости Абхазского государства – это непосредственные заслуги Сергея Багапша.

Он объединял наше расколотое политическим противостоянием общество, преследуя единственную цель – достойное развитие страны. Ему было очень трудно. Но он не сдавался. Верно было сказано о нем: сгорел, работая и день, и ночь.

Сегодня по-прежнему актуальны проблемы, решению которых посвятил свою политическую и государственную деятельность второй Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Нашему обществу очень важно не забывать о наследии выдающегося сына абхазского народа.

Высоко чтим светлую память о нашем друге и соратнике.

Общественная организация «Айтаира»

г. Сухум, 4 марта 2019 г.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 04 марта 2019 15:21

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