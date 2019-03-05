ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ АБХАЗИИ ВЫПОЛНЕН НА 95,6%

Доходы Республиканского бюджета формируются за счет собственных доходов и безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации.

По расходам исполнение составило 8 768 867,3 тыс. рублей при плане 10 534 756,9 тыс. рублей, или 83,2% (минус – 1 765 889,6 тыс. рублей).

Фактическое поступление собственных доходов Государственного бюджета – 4 798 531,7 тыс. рублей при плане 5 218 731,3 тыс. рублей, или 91,9% (минус – 420 199,6 тыс. рублей).

Сухум. 28 марта 2019 года. Абхазия-Информ. На заседании КМ 27 марта был заслушан отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год. Представлял документ, вице-премьер - министр финансов Джансух Нанба сообщил, что исполнение Госбюджета по доходам составило 9 169 478,4 тыс. рублей при плане 9 590 331,3 тыс. рублей, или 95,6% (минус 420 852,9 тыс. рублей).

Безвозмездная финансовая помощь Российской Федерации поступает по двум направлениям – финансовая помощь в целях социально-экономического развития Республики Абхазия и финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг.

В 2018 году общий объем поступления доходов Республиканского бюджета составил 7 200 156,1 тыс. рублей (95,7%) при плане 7 521 008,8 тыс. рублей, недопоступило 320 852,7 тыс. рублей.

По собственным доходам – 2 829 209,4 тыс. рублей при плане 3 149 408,8 тыс. рублей (89,8%).

По финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 3 170 946,7 тыс. рублей при плане 3 170 600,0 тыс. рублей.

По финансовой помощи Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы 2017-2019 годы – 1 200 000,0 тыс. рублей (100%).

В основном собственные доходы Республиканского бюджета не выполнены по всем таможенным платежам, кроме таможенного сбора (101,4%). При плане ввозного НДС за 2018 год в размере 978 459,0 тыс. рублей поступление составило 820 259,5 тыс. рублей, или 83,8%. В 2018 году поступления собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшились на 120 278,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов Республиканского бюджета составило 6 773 390,2 тыс. рублей (86,9%) при плане 7 791 407,4 тыс. рублей (минус 1 018 017,2 тыс. рублей).

В 2018 году на общегосударственные вопросы было направлено 1 468 508,4 тыс. рублей, или 93,1% от бюджетных назначений, из них:

– на функционирование органов законодательной власти – 48 015,8 тыс. рублей, или 96,1 %;

– на функционирование органов исполнительной власти – 103 518,2 тыс. рублей, или 92,5 %;

– на функционирование судебной системы – 163 798,9 тыс. рублей, или 86,6%;

– на функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов – 275 608,7 тыс. рублей, или 93,4%;

– на международную деятельность – 60 704,3 тыс. рублей, или 97,8%;

– на обслуживание государственного долга – 45 200,0 тыс. рублей, или 100 %, из них на обслуживание внутреннего долга – 4 019,8 тыс. рублей, на обслуживание внешнего долга – 41 180,2 тыс. рублей;

– на содержание аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия – 3 625,9 тыс. рублей, или 81,4 %.

В 2018 году на финансирование расходов из резервных фондов было направлено 461 362,2 тыс. рублей.

Из резервного фонда Президента Республики Абхазия – 404 409,0 тыс. рублей при плане 407 357,3 тыс. рублей, или 99,3%, из них 123 411,5 тыс. рублей направлены в бюджеты районов и г.Сухум;

Из резервного фонда правительства – 56 953,2 тыс. рублей при плане 60 000,0 тыс. рублей, или 94,9%, из них 13 314,6 тыс. рублей направлены в бюджеты районов и г.Сухум.

На науку направлено – 104 981,6 тыс. рублей, или 84,1 %, из них:

– на Государственную целевую программу «Финансово-материальное обеспе-чение научных исследований, проводимых молодыми учеными научных учреждений, подведомственных Академии наук Абхазии» – 7 642,1 тыс. рублей, или 81,0 % от бюджетных назначений;

На другие общегосударственные вопросы – 201 692,8 тыс. рублей, или 89,0 %, из них:

– на государственную поддержку благотворительно фонда «АЗХАРА» – 30 000,0 тыс. рублей;

– на проведение мероприятий по празднованию 25-летия Победы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 9 894,5 тыс. рублей;

– на централизованное приобретение служебных автомашин – 18 500,0 тыс. рублей;

– на формирование фонда страхования вкладов физических лиц – 11 250,0 тыс. рублей;

– на расходы по приобретению акцизных марок и билетов, системы контроля за обращением алкогольной и табачной продукции с использованием акцизных марок – 27 692,6 тыс. рублей;

– компенсационные выплаты вкладчикам Сберегательного банка произведены в сумме, заявленной и подтвержденной комиссией при Кабинете Министров Республики Абхазия – 7 563,3 тыс. рублей;

– на содержание Министерства по репатриации Республики Абхазия –5 107,9 тыс. рублей;

– на содержание Управления государственными дачами Республики Абхазия – 17 276,5 тыс. рублей;

– ГК РА по управлению государственным имуществом и приватизации – 16 187,7 тыс. рублей;

–– ГК РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору – 14 027,0 тыс. рублей;

– ГК РА по государственной языковой политике – 7 193,3 тыс. рублей;

– на содержание Государственного архивного управления Республики Абхазия – 4 384,6 тыс. рублей;

– на содержание Благотворительного фонда Первого Президента Республики Абхазия – 5 509,3 тыс. рублей;

– на содержание Общественной палаты Республики Абхазия – 1 683,6 тыс. рублей;

– на содержание Государственного управления по землепользованию и кадастру Республики Абхазия 6 688,0 тыс. рублей;

– на содержание аппарата Уполномоченного по правам человека Республики Абхазия – 2 579,5 тыс. рублей;

– на содержание аппарата Полномочного представителя Президента Республики Абхазия по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам – 3 661,2 тыс. рублей;

– на расходы в качестве поддержки независимых СМИ Республики Абхазия – 4 800,0 тыс. рублей;

– на содержание комиссии по премиям им. Д.Гулиа и Г. Дзидзария – 83,6 тыс. рублей;

– на содержание Фонда «Международный культурно – деловой центр» – 2 145,2 тыс. рублей;

– на содержание Совета старейшин Республики Абхазия – 996,2 тыс. рублей;

– на содержание ОО «Национальный Олимпийский комитет» – 1 500,0 тыс. рублей;

– на содержание Центра Абхазской энциклопедии – 1 218,8 тыс. рублей;

– на содержание Республиканского Совета ветеранов ВОВ, труда и ВС Республики Абхазия – 1 450,0 тыс. рублей.

В 2018 году на национальную оборону направлено 347 361,4 тыс. рублей, или 99,7 % от бюджетных назначений.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено 1 171 802,9 тыс. рублей, или 89,6 % от бюджетных назначений, в том числе:

– на деятельность органов прокуратуры – 64 465,4 тыс. рублей, или 97,6 %;

– на деятельность органов внутренних дел – 411 825,5 тыс. рублей, или 78,2%;

– на деятельность органов государственной безопасности 348 001,8 тыс. рублей, или 99,9 %;

– на деятельность органов юстиции – 52 187,3 тыс. рублей, или 79,4 %;

– на миграционную политику – 31 481,6 тыс. рублей, или 90,3 %;

– на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций (содержание и деятельность Министерства по чрезвычайным ситуациям) – 157 529,0 тыс. рублей, или 98,2%;

– на другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (содержание и деятельность Государственной службы охраны Республики Абхазия) – 106 312,3 тыс. рублей, или 100,0%.

На национальную экономику в 2018 году было направлено средств в объеме 1 715 274,6 тыс. рублей, или 76,0% от бюджетных назначений, из них:

– на реализацию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия при плане 1 745 596,2 тыс. рублей направлено 1 260 615,7 тыс. рублей, или 72,2%. Финансирование мероприятий за счет средств финансовой помощи Российской Федерации осуществлялось в соответствии с утверждённой Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017–2019 годы;

– на общеэкономические вопросы – 18 040,1 тыс. рублей, или 98,0%, в том числе: на содержание аппарата Министерства экономики Республики Абхазия 13 352,9 тыс. рублей, или 98,6%;

– на строительство направлено 279 798,2 тыс. рублей, или 88,4 %, из них: на ремонтно-восстановительные работы 273 155,5 тыс. рублей, или 88,4 % и на содержание аппарата УКС Республики Абхазия и ГК РА по строительству и архитектуре Республики Абхазия – 6 642,7 тыс. рублей, или 90,4%;

– на связь, транспорт, энергетику – 48 396,4 тыс. рублей, или 94,5%, из них: на содержание Государственного управления по транспорту Республики Абхазия – 7 876,9 тыс. рублей, или 99,2%;

– на содержание Государственного управления связи и массовых коммуникации Республики Абхазия – 4 803,6 тыс. рублей или 83,0%; на содержание Службы Государственного надзора за деятельностью в области связи Республики Абхазия – 10 162,0 тыс. рублей, или 86,3 %;

– на содержание Агентства правительственной связи Республики Абхазия – 10 553,9 тыс. рублей, или 98,3 %;

– на дотацию РУП «Черноморэнерго» направлено 15 000,0 тыс. рублей.

На курорты и туризм направлено всего 12 596,5 тыс. рублей или 86,6 %, в том числе: на реализацию мероприятий по развитию курортно- туристической деятельности в Республике Абхазия – 4 356,3 тыс. рублей, или 72,6% и на содержание аппарата Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия – 8 240,2 тыс. рублей, или 96,5%.

На сельское хозяйство направлено 56 969,4 тыс. рублей, или 89,7%, из них: на проведение мероприятий по развитию сельского хозяйства – 28 874,2 тыс. рублей, или 96,2% и на содержание аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия 6 149,1 тыс. рублей или 86,3%;

– на содержание Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия и Ветеринарной лаборатории Республики Абхазия – 6 919,9 тыс. рублей, или 70,4%;

на содержание Государственной службы защиты растений – 336,2 тыс. рублей, или 100,0% и на содержание Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений – 14 690,0 тыс. рублей, или 90,4 %;

– на развитие лесного хозяйства направлено 11 985,8 тыс. рублей, или 99,3%.

На охрану окружающей среды направлено средств в объеме 11 433,8 тыс. рублей, или 90,3%, из них:

– на экологический контроль – 1 251,0 тыс. рублей или 93,8%;

– на другие вопросы в области охраны окружающей среды – 10 182,8 тыс. рублей, или 89,9%.

В целом на образование направлено 312 056,0 тыс. рублей, или исполнение составило 92,3% от бюджетных назначений, в том числе:

– на общее образование – 122 003,4 тыс. рублей, или 92,6%, (содержание четырех школ-интернатов и Сухумской базовой средней школы №1);

– на среднее профессиональное образование – 55 391,6 тыс. рублей, или 93,6%;

– на высшее и послевузовское образование – 98 005,1 тыс. рублей, или 93,7%; из них: на содержание и деятельность Абхазского государственного университета направлено 92 737,9 тыс. рублей, или 93,4% и Института педагогики – 5 267,2 тыс. рублей, или 98,4%;

– на другие вопросы в области образования – 36 655,9 тыс. рублей, или 85,8%, из них: на содержание аппарата Министерства образования и науки Республики Абхазия – 10 204,0 тыс. рублей, или 91,1%; на издание учебников – 12 969,3 тыс. рублей, или 86,5%; на реализацию мероприятий в области образования – 13 482,6 тыс. рублей, или 81,7%.

В целом на здравоохранение были направлены средства в объеме 506 692,8 тыс. рублей, или 80,7%, в том числе:

– на медицинскую помощь населению – 263 559,5 тыс. рублей, или 85,5% (содержание трех больниц, двух реабилитационных центров и шести диспансеров);

– на санитарно-эпидемиологический надзор – 7 331,0 тыс. рублей, или 94,1%;

– на другие вопросы в области здравоохранения – 235 802,3 тыс. рублей, или 75,6%, из них:

– на содержание аппарата Министерства здравоохранения Республики Абхазия – 13 445,9 тыс. рублей;

– Республиканского склада №16 и Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы – 6 473,6 тыс. рублей;

– на реализацию государственных программ – 141 650,7 тыс. рублей, в том числе на: «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению РА – 2018 г.» – 8 540,2 тыс. рублей, «Медицинская реабилитация инвалидов ОВНА 1992-1993 гг. - 2018 г.» – 3 377,0 тыс. рублей, «Лечение граждан за пределами РА» – 43 233,2 тыс. рублей, «Кадровое обеспечение системы здравоохранения РА - 2018 г.» – 6 963,1 тыс. рублей, «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в ВС РА-2018 г.» – 165,3 тыс. рублей, «Централизованное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями ЛПУ РА-2018 г.» – 12 205,6 тыс. рублей, «Лечение хронического гепатита «С» и профилактика гепатита «В» – 1 253,3 тыс. рублей, «Укрепление материально-технической базы станции и отделения скорой помощи РА» – 5 122,6 тыс. рублей, «Организация ОМС граждан РФ, постоянно проживающих на территории РА» – 1 431,1 тыс. рублей, «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в РА» – 49 460,6 тыс. рублей, «Совершенствование специализированной медицинской помощи в ЛПУ РА» – 9 898,7 тыс. рублей;

– на модернизацию электронной базы Министерства здравоохранения Республики Абхазия – 510,1 тыс. рублей;

– на обеспечение на льготных условиях лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия – 49 822,0 тыс. рублей;

– на приобретение медикаментов и расходных материалов в рамках финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – 23 900,0 тыс. рублей.

Из Республиканского бюджета в 2018 году на культуру и искусство, средства массовой информации направлено 267 673,1 тыс. рублей, в том числе:

– на культуру и искусство – 174 544,3 тыс. рублей, или 94,4%, из них на: содержание 24 учреждений культуры – 152 376,0 тыс. рублей; проведение мероприятий в области культуры – 16 972,1 тыс. рублей; реализацию Государственной программы «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия на 2016-2018 гг.» – 5 196,2 тыс. рублей;

– на телевидение и радиовещание – 45 268,3 тыс. рублей, или 95,5 % (содержание Абхазской государственной телерадиокомпании);

– на периодическую печать и издательства – 28 567,1 тыс. рублей, или 96,9% (содержание редакции газет и журналов);

– на другие вопросы в области культуры и искусства, средств массовой информации – 19 293,4 тыс. рублей, или 91,2%, из них: содержание аппарата Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия – 9 508,2 тыс. рублей;

– творческих союзов – 5 827,5 тыс. рублей;

– на содержание Государственного информационного агентства «Апсныпресс» – 3 957,7 тыс. рублей.

В целом на физическую культуру, спорт и молодежную политику направлены средства в объеме 62 154,8 тыс. рублей, или 93,3%, в том числе:

– на физическую культуру и спорт – 45 034,6 тыс. рублей, или 95,3 %, из них на проведение спортивных мероприятий – 22 384,3 тыс. рублей и на содержание 5 учреждений – 22 650,3 тыс. рублей;

– на молодежную политику – 8 218,0 тыс. рублей, или 82,2 % (проведение молодежных мероприятий);

– на другие расходы в области физической культуры, спорта и молодежной политики – 8 902,2 тыс. рублей, из них: на содержание аппарата ГК по физической культуре и спорту Республики Абхазия – 5 817,5 тыс. рублей; на содержание аппарата ГК по молодежной политике Республики Абхазия – 3 084,7 тыс. рублей.

На социальную политику в 2018 году направлено 190 640,3 тыс. рублей, или 93,8%, из них:

– на социальную защиту – 173 862,3 тыс. рублей, или 93,7%, из них на: выплаты социальных пособий различным категориям граждан Республики Абхазия – 150 152,5 тыс. рублей; содержание Дома-интерната для престарелых и инвалидов – 16 673,8 тыс. рублей; содержание Республиканской медико-социальной экспертной комиссии – 693,2 тыс. рублей; социальную помощь на дому пожилому населению – 6 342,8 тыс. рублей;

–на поддержку благотворительных фондов «Молодежная инициатива Ткуарчал», «Луч надежды» Очамчырского дома юношества и «Самурзаканская ассоциация инвалидов» города Гал – 5 400,0 тыс. рублей.

На межбюджетные трансферты направлены средства в объеме 719 792,1 тыс. рублей, в том числе:

– дотация местным бюджетам – в объеме 631 792,1 тыс. рублей. Из них: дотация в бюджет Гагрского р-на – 28 611,7 тыс.руб., Гудаутского р-на – 123 294,7 тыс.руб., Сухумского р-на – 15 000,0 тыс.руб., Гулрыпшского р-на – 83 009,0 тыс. руб., Очамчырского р-на – 111 498,4 тыс.руб., Ткуарчалского р-на – 120 387,9 тыс руб., Галского р-на – 134 990,4 тыс. руб. и в бюджет Сухума – 15 000,0 тыс. руб.;

– дотация Государственному внебюджетному фонду инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – в объеме 8 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от бюджетных назначений;

– дотация Пенсионному фонду Республики Абхазия – 80 000,0 тыс. рублей, или 66,5%;

По источникам финансирования дефицита Республиканского бюджета на погашение внешнего долга (экспортный кредит) направлено 76 000,0 тыс. рублей. Остаток ссудной задолженности по состоянию на 1 января 2019 года составляет 1 567 121,1 тыс. рублей.

В общем объеме финансирования из Республиканского бюджета направлено на выплату заработной платы 2 011 230,6 тыс. рублей, что составляет 29,7 % от всех расходов Республиканского бюджета. А с учетом начисления на заработную плату сумма составила 2 216 281,5 тыс. рублей, что составляет 32,7 % от всех расходов Республиканского бюджета.