ВАЛЕРИАН КОБАХИЯ - ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ АБХАЗОВ, КОТОРОГО ИЗБРАЛИ НА ВЫСОКИЙ ПАРТИЙНЫЙ ПОСТ В СЛОЖНЫЕ ДЛЯ АБХАЗИИ ВРЕМЕНА
Сухум. 15 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 15 мая исполнилось 90 лет со дня рождения видного партийного и государственного деятеля, первого секретаря Абхазского Обкома компартии, председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, депутат Верховного Совета СССР VII, VIII и IX созывов Валерьяна Османовича Кобахия (1929 - 1992).
Валерьян Кобахия родился 15 мая 1929 г. в селе Лыхны Гудаутского района Абхазии.
В 1944 году поступил в Сухумское педагогическое училище, а в 1947 г. - на факультет русского языка и литературы. Сухумского государственного педагогического института. По окончании вуза был направлен на работу в Лыхненскую школу.
В 1953 году выдвинут на комсомольскую работу. Он последовательно занимал должности второго, а затем первого секретаря районного комитета ЛКСМ Грузии
В 1955 г В. Кобахия избирают секретарем, а позднее первым секретарем Абхазского областного комитета ЛКСМ Грузии.
В 1958 – 1960 гг. Валериан Кобахия работал председателем Исполкома Гудаутского райсовета депутатов трудящихся.
В 1960 г. направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
С 1962 г. – первый секретарь Гудаутского районного комитета партии.
1965 – 1975 гг. - первый секретарь Абхазского обкома партии.
1975 – 1978 гг. - секретарь Президиума Верховного Совета Абхазской АССР
1978 - 24.12.1990 -- председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР
Как глава парламента В Кобахия 25 августа 1990 г. подписал Декларацию о государственном суверенитете Абхазии.
*** Из воспоминаний о Валериане Кобахия:
Нугзар Ашуба: «Он - один из первых абхазов, которого избрали на высокий партийный пост в сложные для Абхазии времена. Валериан Кобахия почти десять лет (с сентября 1965 г.) был первым секретарем Абхазского обкома компартии. Этот период характеризовался подъемом национального самосознания абхазского народа и усилением его борьбы за свободу, против воинствующего грузинского национализма»
Вячеслав Цугба: «Проходят годы, но жизнь и деятельность таких людей, как Валериан Кобахия, навсегда останется в памяти народа и будет служить примером для воспитания подрастающего поколения.
Благодаря его руководству, принципиальности, вдумчивости и компетентности республика из года в год добивалась больших успехов в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и образовании. Было введено в строй много новых промышленных объектов, культурно-просветительных очагов, жилых зданий».
Пач Барциц: «За годы своей деятельности Валериан Кобахия собрал много интересных материалов по истории нашей страны, которые были изданы уже после его смерти в 2002 году в сборнике «Важные вехи в истории Абхазии».
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