«ОБЩЕЕ ДЕЛО» ПОДДЕРЖИТ АЛМАСА ДЖОПУА И ВАДИМА СМЫР В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. «кандидатом на пост Вице-президента Республики Абхазия от имени "Общего дела" будет председатель организации, депутат 2 созыва Народного Собрания - Парламента Республики Абхазии, кавалер ордена "Леона" Смыр Вадим Алексеевич». Об этом сообщает высший совет общественного объединения «Общее дело».

Ранее сообщалось, что «Общее дело» поддержит кандидатуру депутата парламента 5-го и 6-го созывов Алмаса Джопуа на пост президента страны.

Общественные организации, в отличие от политических партий, не обладают правом выдвижения кандидатов в президенты страны.

В соответствии со статьей 7 закона «О выборах президента РА», «Паво выдвижения кандидатов в Президенты Республика Абхазия принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке Министерством юстиции Республики Абхазия не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия и группам избирателей».

Для выдвижения кандидата в Президенты Республики Абхазия от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Республики Абхазия.