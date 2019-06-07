НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ БЫЛ ДАН ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
Сухум. 11 июня 2019. Абхазия-Информ. 12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия), новой Конституции, отражающей новые политические реалии, государственных символов.
Накануне Дня России, в Сухуме, в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия был дан торжественный прием.
На приеме присутствовали представители высшего руководства Абхазии, депутаты парламента, члены Кабинета Министров, представители разных духовных конфессий, политических партий и общественных организаций, творческой и научной интеллигенции, журналисты.
Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, находящийся с рабочим визитом в Абхазии и присутствовавший на приеме, поздравил всех с Днем России.
Рашид Нургалиев: «Этот праздник связан с событиями почти 30-летней давности, когда в стране начались эпохальные преобразования в политической, экономической и духовной сферах. Круговорот 90-х годов изменил нашу жизнь.
Многие прошли этот сложный и драматический период, сполна почувствовав все невзгоды и проблемы. Полное обновление коснулось тогда всех уровней власти, а также целого спектра экономических и общественных отношений. Перемены такого масштаба имели разные последствия, порой весьма болезненные и чувствительные, но все трудности были преодолены нашим народом.
Год за годом, по мере развития наших демократических институтов и благосостояния граждан, наше общество становилось все более зрелым, консолидированным и стабильным. Люди ощутили эффект общей кропотливой работы над совершенствованием государственных механизмов. Главная заслуга в возрождении страны всегда принадлежала и принадлежит ее гражданам, их труду, сплоченности и преданности Отчизне. Для того, чтобы добиться дальнейших успехов, мы должны понимать, слышать и уважать друг друга, дорожить тем, что уже удалось сделать. Каждому из нас по силам внести свой вклад в укрепление России, пусть он даже кажется на первый взгляд и небольшим.
Как говорил знаменитый российско-абхазский классик Фазиль Искандер: «Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными». То же самое применимо и к благополучию нашей Родины.
Вместе с тем нам удалось сохранить уникальное многообразие народов России, не допустить забвения исторических корней и искажения понятия патриотизма. Мы научились твердо отстаивать свои интересы на международной арене, проводя собственную независимую внешнюю политику. Пример этому - справедливое признание независимости Абхазии в 2008 году. Уверен, что тесное сотрудничество России и Абхазии, основанное на вековых традициях дружбы, духовной и культурной близости народов, – залог благополучной жизни граждан обоих государств. Год от года такое сотрудничество будет только расти и обогащаться.
Поздравляю с праздником соотечественников, которые живут и трудятся на гостеприимной абхазской земле. Вы вносите посильный вклад в процветание Страны души, укрепление традиционных дружеских отношений между нашими государствами, работаете на экономическую и культурную интеграцию, развитие добрососедства».
На приёме выступил и президент РА Рауль Хаджимба.
Рауль Хаджимба: "В новейшей истории дружественной нам России дата 12 июня 1990 года приобрела особую актуальность и политическую значимость. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это знаменательное событие явилось еще одним уверенным шагом на пути становления и утверждения российской государственности, консолидации всех народов, связывающих свой исторический путь с судьбой России, ее выдающимися достижениями.
На многовековом пути своего возрождения Россия сталкивалась с немалыми трудностями и драматическими потрясениями. Но она с честью и достоинством отстаивала и продолжает отстаивать свои национальные интересы, укрепляя военную мощь и обороноспособность, реализуя крупномасштабные проекты, способные обеспечить решение военно-стратегических и наиболее приоритетных социально-экономических задач.
Несмотря на попытки определенных международных сил воспрепятствовать участию России в глобальных процессах, она была и остается одним из главных игроков мировой геополитики.
После признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией отношения между двумя государствами вступили в качественно новую полосу развития. Поэтапно осуществляются положения российско-абхазского Договора «О союзничестве и стратегическом партнерстве», определившего новые параметры нашего взаимодействия. Успешно реализуется программа социально-экономической поддержки Республики Абхазия.
В этот торжественный день я от всей души хотел бы поздравить весь народ дружественного государства, пожелать всем россиянам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов!»
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