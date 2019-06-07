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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Новости Среда, 19 июня 2019 15:24
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Сухум. 19 июня 2019 Абхазия-Информ. В среду, 19 июня, в Общественной палате Чеченской Республики в г. Грозный состоялось торжественное подписание Соглашения «О сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Чеченской Республики и Общественной палатой Республики Абхазия».

В состав делегации от Общественной палаты Республики Абхазия входят: секретарь Общественной палаты РА Нателла Акаба, члены Общественной палаты - Надежда Венедиктова, Муаэд Афаунов, Роман Качарава и Низам Хапат.

Представители Общественных палат обеих республик намерены активизировать сотрудничество на уровне гражданского общества.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 19 июня 2019 15:27

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