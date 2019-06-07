В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

Участники совещания обсудил то, как обеспечиваются специализированные медучреждения и льготные категории граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, вопросы закупки медикаментов и финансирования расходов на приобретение препаратов.

Сухум. 3 июля 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по Вопросам доступности и качества лекарственного обеспечения жителей республики, текущего состояния целевых государственных программ по обеспечению медикаментами учреждений и фондов, сообщает пресс-служба кабинета министров РА

Речь шла и возможности расширения географии отпуска лекарственных средств льготникам.

Руководители центральных органов государственного управления отчитались перед главой правительства о текущих финансовых задолженностях Минздрава и освоении финансирования целевых программ по поставке лекарственных средств.

Премьер-министр также затронул тему ценообразования на частных рынках медикаментов, указав на необходимость проведения контрольных мероприятий министерством по налогам и сборам совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА.

Говоря о необходимости мониторинга и контроля в сфере закупок медикаментов, их своевременных поставок, Валерий Бганба подчеркнул:

«В рамках имеющихся полномочий мы должны защитить население от необоснованного роста цен на лекарства. Учреждениям системы здравоохранения нужно серьезно подойти к выбору поставщиков лекарств. При осуществлении закупок препаратов у оптовых фармацевтических компаний следует ориентироваться на оптимальные показатели цен, соблюдать соотношение цена-качество».

Он также обратил внимание на то, что общий объем финансирования сферы здравоохранения из Республиканского бюджета составляет свыше 600 миллионов рублей, при том, что на заработную плату сотрудников выделяется порядка 200 миллионов из общей суммы. Плюс ко всему около 400 миллионов рублей заложено в бюджетах местных органов власти на сферу здравоохранения. Называя цифры, глава правительства призвал ответственные органы к более рациональному и эффективному использованию выделяемых на сферу здравоохранения средств.

В завершение встречи Валерий Бганба поручил соответствующим государственным органам обеспечить безусловное выполнение комплекса мероприятий по улучшению ситуации с лекарственным обеспечением льготников и граждан, проходящих лечение в стационарных отделениях.

Главе Минздрава и Минфина поручено в недельный срок представить график погашения имеющихся задолженностей.

В рабочей встрече участвовали вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, директор РУП «Абхазфармация» Рустам Адлейба, председатель Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Агрба, главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и др.