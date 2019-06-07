РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ

Сухум. 3 июля 2019. Абхазия-Информ. Рауль Хаджимба выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью моряков-подводников в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России.

В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите искренние соболезнования по случаю гибели моряков при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России.

В Абхазии с прискорбием восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате этой катастрофы.

Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших моряков-подводников».