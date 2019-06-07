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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ

Новости Среда, 03 июля 2019 14:56
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Сухум. 3 июля 2019. Абхазия-Информ. Рауль Хаджимба выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью моряков-подводников в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России.

В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите искренние соболезнования по случаю гибели моряков при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в территориальных водах России.

В Абхазии с прискорбием восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате этой катастрофы.

Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших моряков-подводников».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 03 июля 2019 15:09

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