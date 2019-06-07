ИГОРЬ КОШИН ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ

Сухум. 20 июля 2019. Абхазия-Информ . Заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин посетил с рабочим визитом Республику Абхазия, где осмотрел объекты, строящиеся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Об этом сообщается на сайте Минкавказа.

В начале визита Игорь Кошин совместно с премьер-министром Абхазии Валерием Бганбой провели рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. В частности, были обсуждены вопросы своевременной реализации мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия в 2019 году, в рамках которой планируется провести 56 мероприятий. Также стороны рассмотрели возможность включения в Инвестпрограмму дополнительных мероприятий, в том числе по обеспечению водоснабжением сел Гудаутского района, ремонту автодорог и берегоукреплению рек республики.

Далее заместитель министра посетил строящуюся школу в городе Гагра и проинспектировал ход ведущихся там монтажных работ, отметив, что ввод объекта в эксплуатацию ожидается уже в текущем году. По итогам осмотра Игорь Кошин отметил необходимость завершения всех работ в срок в соответствии с планом-графиком.