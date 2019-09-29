СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ВЫЯВЛЕНЫ МАХИНАЦИИ С ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЗ АБХАЗИИ

Так, в 2019 году на основании информации оперативно-розыскного отдела таможни проведено 13 камеральных таможенных проверок в отношении лиц, осуществивших ввоз транспортных средств международной перевозки (ТСМП) из Республики Абхазия. В ходе проведения проверочных мероприятий был выявлен ряд нарушений, а также факты подделки документов.

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники выявили ряд нарушений при ввозе транспортных средств из Абхазии в Россию.

Так, установлено, что при оформлении временного ввоза данных транспортных средств проверяемыми лицами были представлены документы от имени юридического лица, ранее зарегистрированного в Республике Абхазия и прекратившего свою деятельность. Таким образом, ввоз автомобилей был осуществлён по недействительным документам.

В связи с использованием поддельных документов при таможенном оформлении ТСМП тринадцать транспортных средств были признаны ввезёнными на таможенную территорию ЕАЭС незаконно.

По итогам проведения проверочных мероприятий доначислены таможенные платежи на сумму свыше 15 миллионов рублей, возбуждено 2 уголовных дела по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

В связи с участившимися случаями размещения в сети «Интернет» массовых объявлений с предложениями организации незаконных схем ввоза в Россию автомобилей без уплаты таможенных пошлин Сочинская таможня напоминает, что использование фиктивных документов в целях таможенного оформления транспортных средств влечёт за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба Таможенного контроля г. Сочи.

https://www.tks.ru/crime/2019/10/23/05