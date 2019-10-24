ГЕНПРОКУРОР ЗУРАБ АЧБА И ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНПРОКУРОРА ЕСШОУ КАКАЛИЯ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ЗАНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Представления об освобождении руководителей генпрокуратуры были внесены в парламент президентом Раулем Хаджимба. Ранее появилась информация о том, что З. Ачба и Э. Какалия написали на имя президента республики заявления об освобождении с должностей.

Сухум. 2 ноября 2019. Абхазия-Информ. На внеочередном заседании сессии парламента депутаты единогласно проголосовали за освобождение генерального прокурора Зураба Ачба и первого заместителя генпрокурора Есшоу Какалия от занимаемых должностей.

Сегодня представители общественности, собравшиеся на митинг у здания парламента, потребовали отставки руководства МВД и Генпрокуратуры. По мнению митингующих руководители правоохранительных органов не обеспечивают порядок и безопасность граждан страны. Они также выразили сомнение в оперативности и объективности расследования преступления, совершенного 22 ноября.

22 ноября в результате перестрелки у ресторана «Сан-Ремо» были убиты два человека – Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Три человека получили ранения различной степени тяжести. Одна из пострадавших – Доминика Акиртава находится в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии комы третьей степени.