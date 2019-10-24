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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОТ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ АБХАЗИИ

Новости Среда, 04 декабря 2019 15:46
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УТВЕРЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОТ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ АБХАЗИИ
Сухум. 4 декабря 2019. Абхазия-Информ. Члены Общественной палаты, утвержденные Президентом РА Раулем Хаджимба, согласно п.5 ст.8 Закона «Об Общественной палате РА», процедурой конкурсного отбора приняли решение о приеме в члены палаты 11 представителей районов и городов, представленных органами местного самоуправления:
 
1.Осия Леонид Дмитриевич
 
2. Страничкин Александр Викторович
 
3. Чепия Ираклий Григорьевич
 
4. Миканба Геннадий Анатольевич
 
5. Тания Адамур Шлатерович
 
6. Смыр Виталий Кязимович
 
7.Хварцкия Денис Дмитриевич
 
8. Кондакчян Владимир Аршавирович
 
9. Квирая Эдик Акакиевич
 
10.Ченгелия Александр Ильич
 
11.Тарба Омар Гогиевич
Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 04 декабря 2019 15:52

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