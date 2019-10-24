УТВЕРЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОТ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ АБХАЗИИ
Новости Среда, 04 декабря 2019 15:46
Сухум. 4 декабря 2019. Абхазия-Информ. Члены Общественной палаты, утвержденные Президентом РА Раулем Хаджимба, согласно п.5 ст.8 Закона «Об Общественной палате РА», процедурой конкурсного отбора приняли решение о приеме в члены палаты 11 представителей районов и городов, представленных органами местного самоуправления:
1.Осия Леонид Дмитриевич
2. Страничкин Александр Викторович
3. Чепия Ираклий Григорьевич
4. Миканба Геннадий Анатольевич
5. Тания Адамур Шлатерович
6. Смыр Виталий Кязимович
7.Хварцкия Денис Дмитриевич
8. Кондакчян Владимир Аршавирович
9. Квирая Эдик Акакиевич
10.Ченгелия Александр Ильич
11.Тарба Омар Гогиевич
Последнее от
- РАУЛИ СМЫР НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
- 70-ЛЕТИЕ НАТО: СПОРЫ, ОБИДЫ И РОССИЯ КАК ГЛАВНЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ. ЧТО ПРОИСХОДИТ С АЛЬЯНСОМ?
- МИЛАНУ КУНДЕРЕ ВЕРНУЛИ ГРАЖДАНСТВО ЧЕХИИ, КОТОРОГО ОН БЫЛ ЛИШЕН 40 ЛЕТ НАЗАД
- РОССИЙСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ИРЛАНДИИ ОРГАНИЗОВАЛИ ТЕЛЕМОСТ С МУЗЕЕМ БОЕВОЙ СЛАВЫ АБХАЗИИ
- В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ДЖОНУА