РАССМОТРЕНИЕ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИЯ ПЕРЕНЕСЛИ НА 9 ЯНВАРЯ
Сухум. 18 декабря 2019. Абхазия-Информ. Рассмотрение судом кассационной инстанции в составе председательствующего - судьи Верховного суда Республики Абхазия Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба кассационной жалобы кандидата в президенты РА Алхаса Квициния отложили до 9 января 2020 года.
Представитель кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа 7 октября 2019 г. подал кассационную жалобу на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия, вынесенного под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия.
После оглашения судьей Романом Тарба прав и обязанностей представителей сторон и журналистов, адвокат истца Инга Габилая выступила с ходатайством об отводе судьи Романа Кварчия, чьи полномочия истекли в конце октябре 2019 г. Суд, посовещавшись отклонил ходатайство Габилая, сославшисьна то,что полномочия судей истекают лишь после принятия соответствующего решения Квалификационной коллегией судей.
Затем с ходатайством о переносе заседания выступил представитель ЦИК Дмитрий Шамба. Он сослался на то, что 6 декабря в суд касационной инстанции от истца поступило дополнение к кассационной жалобе, которое «по содержанию и объему больше самой жалобы», что требует времени для ее основательного изучения.
Адвокат истца Инга Габилая заметила, что дополнение было представлено в сроки, установленные законом, а именно не позднее 10 дней до дня заседания суда. «У представителей ЦИК и ответчика было достаточно времени, чтобы ознакомиться с представленными материалами», - заявила она, добавив при этом, что оставляет принятие решения на усмтрение суда.
Следующее заседание суда кассационной инстанции состоится 9 января 2020 года.
9 сентября Центризбирком объявил итоги президентских выборов. Избранным президентом был объявлен Рауль Хаджимба, получивший 39 793 голосов избирателей, участвовавших в повторном голосовании (47,39%). За Алхаса Квициния проголосовало 38 766 человек (46,17%).
20 сентября 2019 года Верховный суд РА под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия огласил решение по административному исковому заявлению кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа - о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия. Суд отказал Алхасу Квициниа в удовлетворении административного искового заявления.
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