ТРАМП ПОТРЕБОВАЛ НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПРОЦЕСС ПО ИМПИЧМЕНТУ В СЕНАТЕ КОНГРЕССА США

"Что ж, после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" - сказал американский лидер.

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Демократы в Палате представителей не смогли получить ни единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента. Республиканцы никогда еще не были так едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят участвовать в процессе!", - добавил президент.

Американский лидер считает, что демократы не хотят отправлять утвержденные против него обвинения в рамках импичмента в Сенат Конгресса США, потому что опасаются вызова на процесс неудобных для них свидетелей.

"Причина, по которой демократы не хотят передавать статьи импичмента в Сенат, заключается в том, что они не хотят, чтобы коррумпированный политик Адам Шифф (глава спецкомитета по разведке Палаты представителей - прим. ТАСС) давал показания под присягой", - написал он.

"Не хотят они и того, чтобы показания давали осведомитель, второй пропавший куда-то осведомитель, информатор и оба Байдена (бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер Байден - прим. ТАСС)", - продолжил американский лидер.

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