 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г.
декабря 17 2019

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г.

АНАЛИЗ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 г. Подготовлен АНО «Центр социально-экономических исследований» Государственный бюджет:…
"КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» НЕ РЕШИТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ - ХАДЖИМБА ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ!
декабря 02 2019
"КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» НЕ РЕШИТ НАШИ ПРОБЛЕМЫ - ХАДЖИМБА ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ!
ДЕПУТАТ АСЛАН БЖАНИЯ: С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРОИЗОШЛО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПО МАСШТАБАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ СРАЩИВАНИЕ КРИМИНАЛА И ВЛАСТИ
декабря 02 2019
ДЕПУТАТ АСЛАН БЖАНИЯ: С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПРОИЗОШЛО БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПО МАСШТАБАМ И ПОСЛЕДСТВИЯМ СРАЩИВАНИЕ КРИМИНАЛА И ВЛАСТИ

Документы

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРАМП ПОТРЕБОВАЛ НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПРОЦЕСС ПО ИМПИЧМЕНТУ В СЕНАТЕ КОНГРЕССА США

Новости Пятница, 20 декабря 2019 10:31
Оцените материал
(0 голосов)
ТРАМП ПОТРЕБОВАЛ НЕМЕДЛЕННО НАЧАТЬ ПРОЦЕСС ПО ИМПИЧМЕНТУ В СЕНАТЕ КОНГРЕССА США

По словам американского лидера, у демократов нет никаких доказательств

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Что ж, после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" - сказал американский лидер.

"Демократы в Палате представителей не смогли получить ни единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента. Республиканцы никогда еще не были так едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят участвовать в процессе!", - добавил президент.

Американский лидер считает, что демократы не хотят отправлять утвержденные против него обвинения в рамках импичмента в Сенат Конгресса США, потому что опасаются вызова на процесс неудобных для них свидетелей.

"Причина, по которой демократы не хотят передавать статьи импичмента в Сенат, заключается в том, что они не хотят, чтобы коррумпированный политик Адам Шифф (глава спецкомитета по разведке Палаты представителей - прим. ТАСС) давал показания под присягой", - написал он.

"Не хотят они и того, чтобы показания давали осведомитель, второй пропавший куда-то осведомитель, информатор и оба Байдена (бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер Байден - прим. ТАСС)", - продолжил американский лидер.

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Прочитано 6 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛХАС ШАМБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПИЦУНДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.