СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПРИСТУПИТ К РАССМОТРЕНИЮ ПО СУЩЕСТВУ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РА АЛХАСА КВИЦИНИА

Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ. Суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба, сегодня 9 января 2020 года приступит к рассмотрению по существу кассационной жалобы кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.

Между тем 6 января оппозиционные политические силы призывали своих сторонников, «всех тех, кому небезразлична судьба Родины» собраться 9 января 2020 на площади перед зданием Верховного суда.