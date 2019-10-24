СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПРИСТУПИТ К РАССМОТРЕНИЮ ПО СУЩЕСТВУ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РА АЛХАСА КВИЦИНИА
Сухум. 9 января 2020. Абхазия-Информ. Суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба, сегодня 9 января 2020 года приступит к рассмотрению по существу кассационной жалобы кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия.
Между тем 6 января оппозиционные политические силы призывали своих сторонников, «всех тех, кому небезразлична судьба Родины» собраться 9 января 2020 на площади перед зданием Верховного суда.
В Обращениях, распространенных 6 января, политические партии «Амцахара» и «Единая Абхазия» подвергли резкой критике действующие власти страны.
«Граждане Абхазии, наступило время встать на защиту нашей Родины. Завоеванная кровью патриотов, наша страна из-за преступной деятельности действующей власти превратилась в плохо управляемую территорию», - отмечается в Обращении «Единой Абхазии».
«Нынешний режим породил конституционный беспредел и разгул преступности. Граждане не чувствуют себя в безопасности, правоохранительные органы превратились в личную гвардию Хаджимба. Раскрываются и расследуются только те преступления, которые не причинят никакого ущерба имиджу власти», - говорится в Обращении «Амцахара».
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