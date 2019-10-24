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Абхазия Информ

МИД ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ СОВЕТНИК-ПОСЛАННИК ПОСОЛЬСТВА РОССИИ

Новости Среда, 15 января 2020 15:02
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Сухум. 15 января 2020. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин представил министру иностранных дел Дауру Кове нового советника-посланника Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Максима Литвинова.

Глава МИД Абхазии поприветствовал нового советника-посланника и подчеркнул, что у МИДа Абхазии традиционно сложились хорошие дружественные рабочие отношения с Посольством Российской Федерации в Республике Абхазия.

«С Максимом Вадимовичем мы знакомы уже ни один год, в первую очередь, по работе на Международных Женевских Дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, это дает уверенность и основание говорить о том, что мы будем и впредь продолжать эту работу в продуктивном ключе на благо двух наших стран», - отметил министр.

В свою очередь, Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин выразил большую признательность руководству Министерства иностранных дел Республики Абхазия за доброе отношение к Посольству Российской Федерации в Республике Абхазия и его сотрудникам.

Двинянин отметил, что Посольство разделяет озабоченность абхазского населения нынешней ситуацией в стране и считает это суверенным внутренним делом республики.

«Считаем важным сохранение стабильности и безопасности в республике и готовы содействовать любым возможным способом со стороны России. Рассчитываем, что наше внешнеполитическое сотрудничество на основе заключенных Меморандумов о взаимодействии будет продолжено конструктивным образом и в Женеве, и на других международных площадках», - подчеркнул Двинянин.

Об этом сообщается на сайте МИД РА.

Прочитано 35 раз Последнее изменение Четверг, 16 января 2020 18:07

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