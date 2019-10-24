МУХАМЕД КИЛБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
Новости Четверг, 16 января 2020 18:30
Сухум. 16 января 2020. Абхазия-Информ. Мухамед Килба освобожден от должности секретаря Совета Безопасности согласно поданному заявления. Указ об этом подписан сегодня и.о. Президента Абхазии Валерием Бганба.
Последнее от
- ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
- ИДРИС КАРА-ОСМАН-ОГЛЫ НАЗНАЧЕН И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТУ
- ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ: «ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МИНИСТЕРСТВА – СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН АБХАЗИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И СОЦИАЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ»
- ЛАВРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВОЗМОЖНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
- ИНАЛ АРДЗИНБА: «БЫЛИ НАЙДЕНЫ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТОЛЬ ГЛУБОКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА»