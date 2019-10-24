ГРУППА ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ОБВИНЯЕТ ВЛАСТЬ ХАДЖИМБА В ОПОРЕ НА КРИМИНАЛ

«Это не касается тех чиновников, которые выполняют свою работу, невзирая на политические симпатии или какие-то личные взгляды, а действуют исключительно как профессионалы. Я хочу поблагодарить тех людей, которые в этот кризисный период выполняли свою работу четко, без каких-либо оглядок на политику и политиков. Надеюсь, что в перспективе будущая власть подойдет к вопросу отбора кадров исключительно по принципу профессионализма», - сказал Батал Айба.

Сухум. 22 января 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Лаша Ашуба, Батал Айба, Астамур Аршба и Юрий Хагуш считают, что в переходный период нельзя допустить социальных брожений в обществе, а также того, чтобы «чиновники, особо ангажированные и идеологически связанные с предыдущей властью, оставались на своих местах». Об этом они заявили на пресс-конференции во вторник 21 января.

Депутат Астамур Аршба считает отставку Рауля Хаджимба закономерной, учитывая те резонансные преступления и события, которые имели место в последнее время.

«Похвально, что прокуратура заметила ущерб в здании Администрации президента 9 января в размере 300 тысяч рублей, но не заметила тот ущерб, который нанесла стране исполнительная власть за последние пять лет. Не заметили они и нецелевое использование средств в полмиллиарда рублей, не заметили преступления, которые происходили, не заметили отравление лидера оппозиции Аслана Бжания», - сказал Астамур Аршба.

Депутат Юрий Хагуш посоветовал Генпрокуратуре не заниматься политикой, а сосредоточиться на следственных делах. Он обвинил органы прокуратуры в бездействии по факту отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.

«Весной прошлого года был совершен акт политического терроризма в отношении вероятного кандидата в президенты, лидера оппозиции, депутата Парламента Аслана Бжания. Его хотели убить. Нет человека – нет проблем. Это делалось для того, чтобы некоторые дальше могли продолжать свои гнусные и дешевые дела», - заявил Юрий Хагуш.

Депутат Батал Айба напомнил, что в течение пяти лет было совершено множество особо тяжких преступлений, в том числе и похищений людей. По его мнению, ушедшая власть опиралась исключительно на криминал.

«Среди бела дня людей похищали, грабили, убивали. На сегодняшний день следствие произвело арест сотрудников ГСО. Так или иначе, власть несет прямую ответственность за данные преступления, - заявил депутат. - Я очень рассчитываю, что исполняющий обязанности главы государства (Валерий Бганба – ред. АИ), учитывая ранее сложившуюся обстановку, не пойдет на поводу у криминальных элементов, а в соответствии с законом эти два месяца или период до инаугурации следующего президента будет придерживаться буквы закона, а не политических предпочтений. Это наше консолидированное мнение, и оно касается также любого кандидата в президенты», - отметил Айба.

Депутат обвинил исполнительную власть в финансовом преступлении - в использовании средств, выделяемых в рамках социально-экономического сотрудничества между РФ и РА, в президентских выборах 2019 года.

«У нас есть материалы Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Одна из статей указывает, что 493 млн рублей - это средства финансовой помощи, дополнительно выделенные Абхазии на решение неотложных социальных вопросов в выборный год. В перспективе следственные органы должны будут разобраться, куда были потрачены 493 млн рублей социально-экономической помощи. Вы понимаете, как власть готовилась к выборам? С одной стороны, были попытки ликвидации определенных политических фигур, явно выраженных лидеров, а с другой - они пользовались деньгами, заложенными на развитие Абхазии, т.е. нашими с вами возможностями. Обманным путем пришли к власти, вынудив, на мой взгляд, ЦИК принять незаконное решение, что впоследствии было выявлено судебным решением», - сказал Батал Айба.

Депутат считает, что борьба с коррупцией является одной из главных составляющих оздоровления государственной системы в Абхазии. Он напомнил, что группа депутатов шестого созыва внесла на рассмотрение Парламента законопроект, который дополнила инициативная группа, занимающаяся лоббированием ратификации 20 статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции.

«У нас есть «джентльменское соглашение» с этой группой, что в текущем году, возможно, это будет до выборов, на одном из заседаний весенней сессии мы примем в окончательном чтении этот законопроект («О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами» - ред. АИ), и он вступит в силу уже для нового правительства, для новой власти», - сказал Батал Айба.

«Платформой для объединения народа, как в предвыборную, так и в поствыборную пору должны быть не какие-то отдельные личности, кланы, фамилии, а закон и правопорядок. Закон и правопорядок – это то, на основе чего мы должны объединиться и строить наше государство», - заявил депутат парламент Лаша Ашуба.

Подробнее: https://apsadgil.info/news/politics/deputaty-parlamenta-obvinyayut-vlast-khadzhimba-v-prestupleniyakh/