ВОЗОБНОВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ НУГЗАРА ПАПАВА
Сухум. 29 января 2020. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгура Агрба отменил ранее принятое решение о прекращении уголовного преследования в отношении гражданина Папава Нугзара Зурабовича, 1976 года рождения, обвиняемого в соучастии в похищении 17 апреля 2019 года гражданина Мирцхулава Омара Датиковича. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.
Нугзар Папава задержан и водворен в ИВС, уголовное дело в отношении него возобновлено производством.
24 января 2020 года Папава Н.З. предъявлено обвинение по пунктам "а", "б", "в", "ж", части 2 статьи 119 УК РА - в причастности к совершения похищения Мирцхулава Омара Датиковича.
Генеральным прокурором было отменено постановление о прекращении уголовного преследования Папава Н.З. в связи с поступлением из Российской Федерации заключения судебно-фоноскопической экспертизы, подтвердившей версию обвинения о причастности последнего к вымогательству денежных средств за освобождение Мирцхулава.
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