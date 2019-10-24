АСЛАН БЖАНИЯ ПРОТИВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЯМЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ МЕЖУ СОБЫТИЯМИ МАЯ 2014 И ЯНВАРЯ 2020 ГОДОВ

«События мая 2014 года и января 2020 года схожи в одном. Все происходило в одном и том же месте - в комплексе правительственных зданий, и все действия были направлены против главы государства - и в том, и в другом случае. Но есть особенности, которые я хотел бы отметить. Если в 2014 году легитимность, законность избрания экс-президента Александра Анкваба ни у кого не вызывала сомнения, то в 2020 году легитимность и законность избрания Хаджимба обсуждалась и подвергалась сомнению многими. Его (Хаджимба – ред. АИ) «победа» носила сомнительный характер, что в последствии суд и подтверди», - сказал Бжания.

Сухум. 29 января 2020. Абхазия-Информ . В интервью Абхазскому телевидению, которое было показано вечером 27 января, депутат парламента, лидер оппозиционных политических сил Аслан Бжания высказал свою точку зрения о сходстве и принципиальных различиях между событиями, которые имели место в мае 2014 и январе 2020 года у комплекса правительственных зданий в Сухуме.

По словам Бжания, то, что суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и признал итоги выборов президента недействительными, подтверждает то, что «Хаджимба узурпировал власть».

«Он (Хаджимба – ред. АИ) не имел законных полномочий. Это первое принципиальное различие с событиями 2014 г», - отметил Бжания.

«Второе отличие: Есть ряд международных документов, а также Конституция Абхазии, которая признает эти документы. (Статья 11 Конституции Р гласит: «Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, закрепленные во Всеобщей Декларации прав человека, в Международных Пактах об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах, других общепризнанных международно-правовых актах» - ред. АИ).В преамбуле к Всеобщей декларации прав человека, принятой на Генассамблее ООН в декабре 1948 года, сказано, что если права человека не охраняются властью закона, то люди имеют право, как последний аргумент, на вооруженное восстание против тирании и узурпации. … Поскольку «победа Хаджимба» была сомнительной, люди имели право выразить свое возмущение», - считает А. Бжания.

Еще одно отличие связано с созданием в 2014 году неконституционного органа власти.

«Если вы помните, в 2014 году после событий 27 мая был создан так называемый Комитет или Национальный Совет, в который вошли определенные люди ((29 мая 2014 оппозиция создала Временный совет народного доверия в составе 21 человека. Возглавил его Рауль Хаджимба – ред. АИ) . В январе 2020 года такой Совет никто не создавал», - напомнил Бжания.

Бжания напомнил и о людях, которые собрались у комплекса правительственных зданий в одном и другом случаях.

«Если в 2014 году собрание, или так называемый «народный сход», как его называла тогдашняя оппозиция, организовывали определенные партии, то в 2020 году этого не было. Туда (к Администрации президента – ред. АИ) пришли родственники тех, кто был убит (22 ноября 2019 г. в центре Сухума, у ресторана «Сан-Ремо» - ред. АИ), и уже к ним потом присоединились, люди, которые были возмущены тем, что происходит в стране.

Поэтому, проводить прямые параллели и называть эти явления одними и теми же словами неправильно! Такова моя точка зрения.

В любом случае это плохо. Так не должно было быть. И за это персональную, главную ответственность несет тот человек, который не сделал выводов», - заявил Аслан Бжания.

Он также напомнил слова бывшего вице-президента РА Виталий Габния, который подавая в отставку 22 августа 2018 года заявил, что «страна пришла в криминальный штопор с метастазами» и не рекомендовал Раулю Хаджимба баллотироваться второй раз.

«Не имея никаких достижений в области государственного строительства, развития экономики и культуры, несмотря на продолжающийся экономический кризис и сложнейшую криминогенную ситуацию (у нас всегда было сложно с ней, но в последнее время она резко ухудшилась), господин Хаджимба все же принял решение баллотироваться на второй срок. Возможно, у него была личное соперничество с Александром Анквабом (президентом РА в 2011 – 2014 гг. – ред. АИ). Александру Анквабу не дали доработать положенный срок, - сказал Бжания. - …В каких только грехах его (Анкваба – ред. АИ) не обвиняли и господин Хаджимба, и те люди, которые его (Хаджимба – ред. АИ) затем привели к власти, и те партии, которые его поддерживали. Но после этого никто не был привлечен к ответственности. …Это была настоящая дискредитация и клевета. Это то, что в арсенале экс-президента Хаджимба было на первом плане».

По мнению Бжания, Хаджимба не следовало проводить инаугурацию, а надо было дождаться окончательного решения суда.

Несмотря на то, что закон позволял Хаджимба баллотироваться на второй президентский срок, ему, по мнению Бжания, учитывая положение дел в стране, не следовало этого делать, а надо было «отчитаться перед гражданами за ту работу, которая была сделана и за то, что так и не было сделано и почему».

«Я наблюдал из больницы за выборами, которые прошли в 2019 году, за дебатами, которые были по Абхазскому телевидению. Мне было очень больно видеть и слышать то, о чем говорили кандидаты в президенты. Никто не говорил предметно, не обозначил ключевые проблемы и способы их решения.

Есть такой замечательный документ, подготовленный Центром стратегических исследований. Аналитическая справка о состоянии дел в национальной экономике. Там все написано: как у нас обстоят дела с безработицей, исполнением государственного бюджета, что представляет собой средняя зарплата, ВВП. …Вместо того, чтобы прислушаться к этому документу, вместо того, чтобы изучить этот документ и сделать правильные выводы, какое решение было принято? Эти люди были отправлены в отставку.

А цифры, представленные в материале ЦСИ, подтверждаются Госстатом. Эти цифры не взяты с потолка. Я думаю, что реальная картина еще хуже», - считает лидер оппозиции.

Бжания предостерег от проведения прямых параллелей межу событиями 2014 и 2020 годов.