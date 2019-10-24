ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИК ТАМАЗ ГОГИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ РЕШЕНИЯ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2019 ГОДА

"Мы должны это обсудить и рассмотреть. Право обжалования у нас есть, время для этого есть. Специалисты должны изучить документы. Признать свою ошибку мы не можем, потому что мы действовали в рамках закона и совсем никому не хочется быть изгоями. Мы считаем, что есть противоречия в самом законе о выборах президента, но никто не говорит о том, что кто-то предпринял заведомо умышленные действия", - отметил Гогия и добавил, что ЦИК, возможно, воспользуется своим правом, но только на основе коллегиального решения.

Сухум. 29 января 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком РА, выступающий ответчиком по делу об обжаловании итогов президентских выборов 2019 года, не исключает возможность обжалования решения кассационной инстанции Верховного суда, заявил Sputnik Абхазия председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Гогия также подчеркнул, что, в соответствии с решением суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года, Центризбирком сейчас занимается подготовкой к повторным выборам президента, которые назначены на 22 марта 2020 г..

«Решение об обжаловании определения кассационной инстанции, не препятствует этой работе», - добавил Гогия.

Мотивированный текст решения кассационной инстанции по иску Алхаса Квициниа был опубликован на сайте Верховного суда Абхазии в среду 29 января.

https://vs-ra.org/upload/cik.pdf

http://www.abkhazinform.com/dokumenty/item/9949-reshenie-po-kassatsionnoj-zhalobe-na-reshenie-verkhovnogo-suda-ra-ot-20-09-2019-g-po-administrativnomu-iskovomu-zayavleniyu-kandidata-v-prezidenty-respubliki-abkhaziya-alkhasa-kvitsinia

10 января 2020 года кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством судьи Темура Тарба, удовлетворила в полном объеме исковое заявление кандидата в Президенты РА Алхаса Квициния и отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года.

Выборы Президента Республики Абхазия от 8 сентября 2019 года были признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными.

Судом кассационной инстанции Центризбиркому РА было предписано назначить повторные выборы.