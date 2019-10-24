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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА ДИАНЫ ВОУБА «ГОРОД-АЛФАВИТ»

Новости Вторник, 04 февраля 2020 12:05
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В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА ДИАНЫ ВОУБА «ГОРОД-АЛФАВИТ»

Сухум. 4 февраля 2020. Абхазия-Информ. Во вторник 4 февраля в Москве в галерее современного искусства КультПроект в пространстве CUBE.Moscow. состоится открытие выставки художницы Дианы Воуба "Город-Алфавит".

Выставка продлится до 2 марта.

«Художественный проект «Город-Алфавит» возник в процессе переосмысления жизнестроительных идей русского авангарда. В основе проекта лежит универсальная матрица. Все фигуры, предметы, любые объекты материального мира создаются в пределах границ этой матрицы с возможностью бесчисленного множества комбинаций. Это целостная система, имеющая свойство взаимосвязи всего со всем. В проекте заложен принцип игры, где у каждого игрока есть пространство для свободного самовыражения, где каждый игрок переживает опыт новых, созданных им реальностей», - отмечается на сайте Дианы Воуба http://vouba.com/ru/city-alphabet.

«Игра украшает жизнь, - цитирует Воуба философа Йохана Хейзинга, - заполняет её и как таковая делается необходимой. Она необходима индивиду как биологическая функция, и она необходима обществу в силу заключенного в ней смысла, в силу своего значения, своей выразительности».

Диану Воуба считают одной из наиболее ярких представительниц современной художественной жизни России. Полотна живописца хранятся в русских и зарубежных музеях, она часто представляет Россию на международных фестивалях современного искусства. 

Диана Воуба – график, живописец, родилась в Абхазии в 1958.


В 1986 году окончила Тбилисскую Академию Художеств. С 1988 года – член Союза Художников СССР, МОСХ России. В 1991 окончила Творческие Мастерские Академии Художеств СССР. Участник многочисленных групповых выставок, включая «Современное искусство Северного Кавказа» в Государственном музее Востока, «Бульдозерная выставка – далее везде» Творческий Союз Художников России, «Абстракция в России ХХ век» в Государственном Русском Музее, в проектах Kolodzei Art Foundation: «Women in Art», «New Identities New Forms Contemporary Russian Women Artists» по музеям и культурным центрам США, «Москва - Нью-Йорк. Сеанс одновременной игры» в Государственном Центре Современного Искусства (ГЦСИ) Москва, Chelsea Art Museum Home of the Miotte Foundation (Нью-Йорк). Более 30 персональных выставок в России, США, Франции, Швейцарии, Тунисе. Работы находятся в фондах Российской Академии Художеств, в Kolodzei Art Foundation, в Московском Музее Современного Искусства, в Государственном Русском Музее в Санкт-Петербурге, в галереях и частных коллекциях многих стран мира.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 04 февраля 2020 12:22

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