ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ЕЩЕ ОДИН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Сухум. 12 февраля 2020. Абхазия-Информ. В рамках расследования уголовного дела, по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х. и Акиртава Д.Ю. произошедшего 22 ноября 2019 года на набережной Сухума, орган предварительного расследования установил еще одно лицо, причастное к совершению данных преступлений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.
11 февраля 2020 года следственное управление Генпрокуратуры РА направило в МВД постановление об объявлении в розыск уроженца с. Арасадзыхь Очамчырского района и жителя г. Сухум Бганба Беслана Тотовича, 1982 года рождения.
Бганба подозревается в совершении вместе с группой лиц по предварительному сговору убийства общеопасным способом двух и более человек, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.
Как сообщалось ранее, прокуратура г. Сухум возбудила и расследует уголовное дело по факту убийства Алхаса Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава.
2 декабря 2019 года - в отношении Ахалая Дато Ревазовича, 15 декабря 2019 года - в отношении Ахалая Демура Ревазовича и 6 января 2020 года - в отношении Блабба Аслана Дауровича Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
9 декабря был объявлен в розыск Чкадуа Эрик Юрьевич.
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