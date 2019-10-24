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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ЕЩЕ ОДИН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Новости Среда, 12 февраля 2020 16:02
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ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ЕЩЕ ОДИН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 12 февраля 2020. Абхазия-Информ. В рамках расследования уголовного дела, по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х. и Акиртава Д.Ю. произошедшего 22 ноября 2019 года на набережной Сухума, орган предварительного расследования установил еще одно лицо, причастное к совершению данных преступлений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.

11 февраля 2020 года следственное управление Генпрокуратуры РА направило в МВД постановление об объявлении в розыск уроженца с. Арасадзыхь Очамчырского района и жителя г. Сухум Бганба Беслана Тотовича, 1982 года рождения.

Бганба подозревается в совершении вместе с группой лиц по предварительному сговору убийства общеопасным способом двух и более человек, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Как сообщалось ранее, прокуратура г. Сухум возбудила и расследует уголовное дело по факту убийства Алхаса Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава.

2 декабря 2019 года - в отношении Ахалая Дато Ревазовича, 15 декабря 2019 года - в отношении Ахалая Демура Ревазовича и 6 января 2020 года - в отношении Блабба Аслана Дауровича Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

9 декабря был объявлен в розыск Чкадуа Эрик Юрьевич. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 12 февраля 2020 16:07

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