ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ЕЩЕ ОДИН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА НА СУХУМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Сухум. 12 февраля 2020. Абхазия-Информ. В рамках расследования уголовного дела, по факту умышленного убийства Шамба А.Л., Авидзба А.Х. и Акиртава Д.Ю. произошедшего 22 ноября 2019 года на набережной Сухума, орган предварительного расследования установил еще одно лицо, причастное к совершению данных преступлений. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.

11 февраля 2020 года следственное управление Генпрокуратуры РА направило в МВД постановление об объявлении в розыск уроженца с. Арасадзыхь Очамчырского района и жителя г. Сухум Бганба Беслана Тотовича, 1982 года рождения.