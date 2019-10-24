С 1 ЯНВАРЯ ПО 10 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ ОТДОХНУЛИ 17 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ
Сухум. 13 февраля 2020. Абхазия-Информ. С 1 января по 10 февраля 2020 года в Абхазии отдохнули 17 тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года заполняемость отелей увечилось в полтора раза. Этому способствовали хорошие погодные условия, отсутствие снега на зарубежных курортах и правильная маркетинговая стратегия отельеров, считает зампредседателя Госкомитета по курортам и туризму Астамур Барциц.
Абхазские отельеры совместно с туроператорами провели предновогоднюю рекламную кампанию со спецпредложениями (скидками) и интересной развлекательной программой, что также повлияло на рост бронирования. Было задействовано 60 объектов размещения, загруженность которых составила 50%.
Наибольшим спросом пользовались однодневные экскурсии: в январе и первой половине февраля Абхазию посетили 12 000 туристов. 5 тысяч туристов приехали на более продолжительный период. В период новогодних праздников больше всего туристов отдохнуло в Западной Абхазии.
Самыми популярными местами посещения в новогодние праздники традиционно оставались Рицинский национальный реликтовый парк, Новоафонская пещера, Сухумский ботанический сад и Обезьяний питомник.
Рицинский нацпарк в январе посетили 11 325 человек, что почти в два раза больше чем за аналогичный период 2019 года (6601).
Увеличение потока туристов было зафиксировано и в Новоафонской пещере – 6368 человек (в 2019 году – 5716).
Сухумский ботанический сад посетили 468 туристов (в 2019 г. – 288), обезьяний питомник – 430 туристов (в 2019 – 395).
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